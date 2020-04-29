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29.04.2020 09:00
Рубрика: Легковые авто

Какие ошибки допускают мастера на шиномонтаже

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В придорожных мастерских шиномонтажа большая текучка, чаще всего профессионалы там не задерживаются. Поэтому все манипуляции с колесами лучше контролировать лично.

На что стоит обратить внимание? Для начала на направление протектора. Современные шины имеют канавки в одну сторону, чтобы в мокрую погоду лучше отводить воду благодаря инерции вращения. Производители наносят специальные метки на боковинах, чтобы канавки были повернуты правильно.

Фото: iStock
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На некоторых спортивных шинах есть специальная асимметрия. Поэтому сбоку должны быть надписи "outside" и "inside", указывающие, как правильно поставить протектор. Изучите ваши шины заранее, чтобы проконтролировать точность установки. При неправильном положении может снизиться управляемость автомобиля, особенно на мокрой дороге.

При монтаже шин на диски нужно обработать резиновые стенки высокотемпературной пастой. Если этот момент упустить, то через несколько месяцев "прикипевший" протектор можно будет снять только при давлении на спущенную боковину. Это чревато повреждениями. Некоторые "умельцы" заменяют специальную пасту отработанным маслом. Это категорически запрещено: шине такая обработка только вредит, пишет aif.ru.

Обратите внимание на балансировку и подкачку колес. Зачастую давление доводят до 2 атм, но этого бывает мало. Нужно уточнить, какие показатели предписывает производитель. Информация содержится в табличке, которая закреплена на стойке двери посередине кузова. Цифры бывают разными. Может быть рекомендовано 2,3 атм для передней оси и 2,8 для задней. За этим тоже стоит проследить.

Фото: Пресс-служба Classic Legends.
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Важен порядок затяжки болтов. По одному до полного обжима их закручивать нельзя - колесо перекосится. Нужно затягивать сразу все за три-четыре приема. Пятиболтовая ступица предусматривает переход от одного болта к находящемуся на противоположном конце ступицы. На шестиболтовой схема иная. Лучше заранее посмотреть, какая у вашей машины. Если правилом пренебречь, колеса будут стучать, а нагрузка на болты вырастет.

В финале нельзя затягивать болты с помощью пневматического пистолета. С помощью динамометрического ключа можно проверить, какой момент приложен к болту. Усилие для затяжки тоже отличается у различных машин: этот момент можно уточнить в руководстве по эксплуатации автомобиля.

#авто