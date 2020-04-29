Китайцы выпустили передовой кроссовер дешевле 2 млн рублей

В Китае стартовал прием заявок на новый электрокроссовер Aion V от GAC. Aion V представляет собой укороченный на 200 мм и с иным дизайном передней и задней частей вариант кроссовера Aion LX, вышедшего в 2019 году.

Сбоку Aion V, не считая пропорций, почти не отличим от Aion LX, но спереди, с раздвоенными фарами, и сзади, с раздельными фонарями, выглядит выигрышнее.

При габаритной длине 4586 мм (как у Toyota RAV4) у Aion V внушительная колесная база - 2830 мм (как у пятиметрового Toyota Highlander). И потому Aion V сохранил особенность Aion LX - широченные задние двери, обеспечивающие первоклассное удобство посадки назад. В салоне ровный пол и большой простор для пятерых, как утверждает производитель, но подставки для поддержки голеней задних пассажиров (как в Aion LX Aion V) не предлагаются.

Фото: www.autohome.com.cn

Интерьеры двух машин почти одинаковы. Перед водителем Aion V развернуты два широкоформатных ЖК-дисплея, ряд сенсорных клавиш под основные функции, на центральном выступе под правой рукой вмонтирована сенсорная панель, позволяющая управлять интерфейсом сервисного меню не отнимая локтя от опоры, что очень удобно.

Центральный процессор GAC Aion V, управляющий всем комплексом систем машины, снабжен 5G-модулем передачи данных, и работает под управлением операционной системы собственной разработки GAC.

В ней реализованы функции бортового ассистента с голосовым интерфейсом, присутствует навигация в режиме дополненной реальности, полностью автономная парковка, в том числе, когда в салоне нет водителя, подача автомобиля с парковки по команде с приложения в смартфоне. Еще есть ароматизатор салона и очиститель салонного воздуха.

Фото: www.autohome.com.cn

GAC Aion V базируется на чисто электрической платформе разработки GAC. Электромотор, смонтированный на передней оси, развивает 184 л.с. и 350 Нм.

На выбор предложены версии с запасом хода 400, 530 и 600 км по циклу NEDC в зависимости от емкости батареи. Все попадают под национальную субсидию на покупку электромобиля в размере 24 750 юаней (260 тысяч рублей).

Продажи Aion V в Китае стартовали 27 апреля, цена от 170 000 юаней (1,78 млн рублей). Первые машины будут доставлены покупателям 24 мая.