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29.04.2020 11:15
Рубрика: Легковые авто

Китайцы выпустили передовой кроссовер дешевле 2 млн рублей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

В Китае стартовал прием заявок на новый электрокроссовер Aion V от GAC. Aion V представляет собой укороченный на 200 мм и с иным дизайном передней и задней частей вариант кроссовера Aion LX, вышедшего в 2019 году.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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Сбоку Aion V, не считая пропорций, почти не отличим от Aion LX, но спереди, с раздвоенными фарами, и сзади, с раздельными фонарями, выглядит выигрышнее.

При габаритной длине 4586 мм (как у Toyota RAV4) у Aion V внушительная колесная база - 2830 мм (как у пятиметрового Toyota Highlander). И потому Aion V сохранил особенность Aion LX - широченные задние двери, обеспечивающие первоклассное удобство посадки назад. В салоне ровный пол и большой простор для пятерых, как утверждает производитель, но подставки для поддержки голеней задних пассажиров (как в Aion LX Aion V) не предлагаются.

Фото: www.autohome.com.cn

Интерьеры двух машин почти одинаковы. Перед водителем Aion V развернуты два широкоформатных ЖК-дисплея, ряд сенсорных клавиш под основные функции, на центральном выступе под правой рукой вмонтирована сенсорная панель, позволяющая управлять интерфейсом сервисного меню не отнимая локтя от опоры, что очень удобно.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Центральный процессор GAC Aion V, управляющий всем комплексом систем машины, снабжен 5G-модулем передачи данных, и работает под управлением операционной системы собственной разработки GAC.

В ней реализованы функции бортового ассистента с голосовым интерфейсом, присутствует навигация в режиме дополненной реальности, полностью автономная парковка, в том числе, когда в салоне нет водителя, подача автомобиля с парковки по команде с приложения в смартфоне. Еще есть ароматизатор салона и очиститель салонного воздуха.

Фото: www.autohome.com.cn

GAC Aion V базируется на чисто электрической платформе разработки GAC. Электромотор, смонтированный на передней оси, развивает 184 л.с. и 350 Нм.

Фото: www.vk.com/sovietcar
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На выбор предложены версии с запасом хода 400, 530 и 600 км по циклу NEDC в зависимости от емкости батареи. Все попадают под национальную субсидию на покупку электромобиля в размере 24 750 юаней (260 тысяч рублей).

Продажи Aion V в Китае стартовали 27 апреля, цена от 170 000 юаней (1,78 млн рублей). Первые машины будут доставлены покупателям 24 мая.

Фото: www.autohome.com.cn
#GAC