Клинтон поддержит Байдена на предстоящих выборах в США

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, боровшаяся с Дональдом Трампом на выборах президента в 2016 году, в ходе следующей кампании будет поддерживать бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом она заявила во время онлайн-трансляции на сайте предвыборной кампании Байдена.

"Джо Байден всю свою жизнь готовился к этому моменту, - передает ТАСС слова Клинтон. - Мне выпала привилегия поработать с ним в последние 25 лет".

Напомним, что ранее о своей поддержке Байдена заявил еще один бывший политический "тяжеловес", президент США 2008-2016 гг. Барак Обама.

Байден после выхода из предвыборной борьбы сенатора Берни Сандерса стал основным кандидатом от Демократической партии США и главным оппонентом нынешнего президента Дональда Трампа. Напомним, что выбора намечены на 3 ноября.