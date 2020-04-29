Коммерсанта и экс-чиновника МВД обвинили в крупном мошенничестве

Новости

Подаренный Путиным японскому губернатору кот помещен на карантин 13:54
Самарские ученые разработали "интеллект" для наноспутников 13:53
В Подмосковье повысят надбавки за классное руководство 13:49
Крупная партия синтетических наркотиков изъята в Подмосковье 13:48
По "Плоскому миру" Терри Пратчетта снимут еще несколько сериалов 13:46
Интенсивность пусков российских ракет вырастет с III квартала этого года 13:42
В Таджикистане одобрен запрет на использование русских окончаний в фамилиях 13:40
В Иране обнаружены десятки неповрежденных доисторических памятников 13:35
В Татарстане мать с детьми 2 недели прожила в лесу, питаясь листьями 13:33
Заниженный грузовик: КамАЗ для кольцевых гонок 13:31
В Калужской области ввели масочный режим 13:29
ВДВ до конца года получат более 400 единиц нового вооружения 13:25
Видео: американский хор спел "Трех танкистов" в честь встречи на Эльбе 13:25
Нижегородцы заплатят больше миллиона рублей за нарушение самоизоляции 13:24
Генпрокуратура пресекла попытки ряда компаний увеличить цены на зерно 13:22
Минобороны подготовило почти 7 тыс. мест для лечения больных COVID-19 13:18
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно 13:10
В Туле умер 17-летний пациент, у которого подозревали коронавирус 13:06
Врач назвала глобальный положительный эффект от пандемии COVID-2019 13:04
Киргизия ведет переговоры с Китаем о реструктуризации своего долга 13:02
Toyota выпустит кроссовер Urban Cruiser 13:01
Выдано разрешение на ввоз ядерного топлива на БелАЭС 13:00
Владимир Путин проведет совещание по ТЭК 13:00
Ученые назвали существо с самым экстремальным строением тела 13:00
Журфак МГУ опубликовал книги для подготовки к экзаменам в Сети 12:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 12:40
Рубрика: Происшествия

Коммерсанта и экс-чиновника МВД обвинили в крупном мошенничестве

Текст: Наталья Козлова
Бывший генеральный директор АО "Т-Платформы" Всеволод Опанасенко и бывший начальник управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александр Александров в среду узнали, что уголовное дело, по которому они проходят соучастниками преступления, завершено. Фигурантам дела предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Плюс к этому Александрову добавили еще один эпизод мошенничества, совершенного с использованием служебного положения.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, в 2016 и 2018 годах между МВД России и поставщиком АО "Т-Платформы" по итогам электронных аукционов были заключены два государственных контракта. По ним в МВД было поставлено более девяти тысяч автоматизированных рабочих мест с процессором "Байкал-Т1" на сумму более 357 миллионов рублей. В 2019 году фигнуранты были арестованы.

Фото: iStock
Силовики задержали экс-мэра Пятигорска Льва Травнева

"Эти компьютеры предназначались для приема теоретического экзамена при получении водительского удостоверения. В качестве страны их происхождения в документах указана РФ. Фактическим же исполнителем госконтрактов на основании договора с АО "Т-Платформы" являлась ООО "Депо Электроникс". Установлено, что фирма закупила комплектующие на фабриках в КНР и собрала из них автоматизированные рабочие места" - рассказала представитель ведомства.

Экспертиза показала, что поставленное оборудование не соответствует условиям государственных контрактов и имеет "существенные недостатки, уменьшающие производительность". Поэтому использовать оборудование по назначению оказалось невозможно. Кроме того, выяснилось, что на компьютерах была установлена операционная система, под которую не сертифицированы средства защиты в соответствии с нормативными правовыми актами.

Пока шло следствие, всплыло и то, что в 2016-2018 годах Александров был фиктивно трудоустроен в качестве преподавателя в Воронежский институт МВД России. Там он исправно получал заработную плату, "фактически не исполняя должностных обязанностей".

Следствие по этому делу наложило арест на недвижимое имущество, деньги и дорогие автомобили обоих обвиняемых. Всего на 200 миллионов рублей. Генеральная прокуратура РФ с такими обвинениями согласилась.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство МВД Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию
Начались выплаты медикам за работу в условиях коронавируса
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника