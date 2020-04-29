Коммерсанта и экс-чиновника МВД обвинили в крупном мошенничестве

Бывший генеральный директор АО "Т-Платформы" Всеволод Опанасенко и бывший начальник управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александр Александров в среду узнали, что уголовное дело, по которому они проходят соучастниками преступления, завершено. Фигурантам дела предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Плюс к этому Александрову добавили еще один эпизод мошенничества, совершенного с использованием служебного положения.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, в 2016 и 2018 годах между МВД России и поставщиком АО "Т-Платформы" по итогам электронных аукционов были заключены два государственных контракта. По ним в МВД было поставлено более девяти тысяч автоматизированных рабочих мест с процессором "Байкал-Т1" на сумму более 357 миллионов рублей. В 2019 году фигнуранты были арестованы.

"Эти компьютеры предназначались для приема теоретического экзамена при получении водительского удостоверения. В качестве страны их происхождения в документах указана РФ. Фактическим же исполнителем госконтрактов на основании договора с АО "Т-Платформы" являлась ООО "Депо Электроникс". Установлено, что фирма закупила комплектующие на фабриках в КНР и собрала из них автоматизированные рабочие места" - рассказала представитель ведомства.

Экспертиза показала, что поставленное оборудование не соответствует условиям государственных контрактов и имеет "существенные недостатки, уменьшающие производительность". Поэтому использовать оборудование по назначению оказалось невозможно. Кроме того, выяснилось, что на компьютерах была установлена операционная система, под которую не сертифицированы средства защиты в соответствии с нормативными правовыми актами.

Пока шло следствие, всплыло и то, что в 2016-2018 годах Александров был фиктивно трудоустроен в качестве преподавателя в Воронежский институт МВД России. Там он исправно получал заработную плату, "фактически не исполняя должностных обязанностей".

Следствие по этому делу наложило арест на недвижимое имущество, деньги и дорогие автомобили обоих обвиняемых. Всего на 200 миллионов рублей. Генеральная прокуратура РФ с такими обвинениями согласилась.