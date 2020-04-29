Принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Внести в статью 171 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2008, N 27, ст. 3126; N 45, ст. 5141; 2009, N 29, ст. 3610; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; 2011, N 10, ст. 1281; N 29, ст. 4291; N 50, ст. 7343; 2013, N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6961; 2015, N 29, ст. 4350; 2017, N 31, ст. 4828; 2018, N 24, ст. 3402; N 53, ст. 8498; 2019, N 49, ст. 6962) изменение, дополнив ее частью 34 следующего содержания:

"34. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении государственного имущества федеральных казенных учреждений уголовно-исполнительной системы осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, при одновременном соблюдении следующих требований:

1) указанное государственное имущество предоставляется арендатору, ссудополучателю в целях размещения производства с привлечением труда осужденных;

2) договором аренды, договором безвозмездного пользования устанавливается запрет на сдачу в субаренду указанного государственного имущества, передачу арендатором, ссудополучателем своих прав и обязанностей по таким договору аренды, договору безвозмездного пользования другим лицам, предоставление указанного государственного имущества в безвозмездное пользование другим лицам, залог данных арендных прав, прав, вытекающих из договора безвозмездного пользования;

3) договор аренды, договор безвозмездного пользования заключаются с лицом, первым обратившимся для заключения соответствующего договора в течение шести календарных месяцев с момента признания конкурса или аукциона на право заключения соответствующего договора несостоявшимся в случае, если не подано ни одной заявки на участие в конкурсе или аукционе, на условиях и по цене, которые предусмотрены конкурсной документацией или документацией об аукционе, но не ниже начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона, если не объявлен новый конкурс или аукцион на право заключения соответствующего договора.".

Президент Российской Федерации В. Путин