Постановление губернатора Костромской области от 29 апреля 2020 года № 74 "О введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области"

В целях недопущения массового завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области, в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Костромской области от 5 мая 1995 года № 7 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 29 апреля 2020 года № 25, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Ввести с 06.00 часов 30 апреля 2020 года до 24.00 часов 11 мая 2020 года ограничение на въезд граждан в Костромскую область, за исключением граждан, проживающих на территории Костромской области, а также прибывших для целей лечения, участия в похоронах, следующих транзитом через территорию Костромской области.

2. Ограничительные меры, установленные пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на граждан:

1) въезд которых в Костромскую область обусловлен:

исполнением ими трудовых (служебных) обязанностей в организациях, расположенных на территории Костромской области, деятельность которых не приостановлена;

исполнением обязательств, основанных на трудовых или иных договорах в интересах физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Костромской области;

иной служебной необходимостью;

2) прибывающих в Костромскую область специальным автотранспортом (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, машины полиции и другие).

3. При установлении пунктов въездного (выездного) контроля въезд граждан в Костромскую область и проезд автотранспортных средств осуществляются через указанные пункты при предъявлении гражданином документа, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства (пребывания) в Костромской области, либо иного документа, подтверждающего место фактического проживания (договора аренды, договора безвозмездного пользования и других), а также документа, подтверждающего прохождение лечения на территории Костромской области, для граждан, прибывших для лечения, или копии свидетельства (справки) о смерти для граждан, прибывших для участия в похоронах.

4. При установлении пунктов въездного (выездного) контроля въезд граждан, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления, и проезд автотранспортных средств осуществляются через указанные пункты при предъявлении гражданином документа, подтверждающего, что въезд в Костромскую область осуществляется им в связи с исполнением трудовых (служебных) обязанностей в организациях, расположенных на территории Костромской области, деятельность которых не приостановлена (исполнением обязательств, основанных на трудовых или иных договорах в интересах физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Костромской области) (договора, счета-фактуры на груз, транспортной накладной и других).

5. Рекомендовать УМВД России по Костромской области, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Костромской области, Главному управлению МЧС России по Костромской области совместно с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, департаментом региональной безопасности Костромской области, главами муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, Шарьинского муниципального района, городских округов город Кострома, город Волгореченск, город Шарья обеспечить:

1) круглосуточный режим функционирования пунктов въездного (выездного) контроля;

2) соблюдение пропускного режима для граждан, въезжающих на территорию Костромской области, с учетом ограничений, установленных настоящим постановлением;

3) безопасность дорожного движения в местах размещения пунктов въездного (выездного) контроля;

4) информирование граждан на пунктах въездного (выездного) контроля о действующих на территории Костромской области требованиях и ограничениях с раздачей информационных материалов.

6. Рекомендовать Управлению МВД России по Костромской области:

1) организовать остановку транспортных средств, проверку документов, удостоверяющих личность, документов, предусмотренных правилами дорожного движения Российской Федерации, передачу иной документации представителям департамента региональной безопасности Костромской области, департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области для дальнейшей проверки обоснованности въезда на территорию Костромской области и принятия ими решения о допуске или запрете въезда на территорию Костромской области;

2) оказывать содействие представителям департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, департамента региональной безопасности Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области с целью выполнения гражданами законного требования указанных должностных лиц.

7. Владельцам автомобильных дорог при координации департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области организовать обустройство пунктов въездного (выездного) контроля средствами организации дорожного движения с разработкой соответствующих схем.

8. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, департаменту региональной безопасности Костромской области, главам муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, Шарьинского муниципального района, городских округов город Кострома, город Волгореченск, город Шарья обеспечить подчиненных должностных лиц, осуществляющих непосредственную работу на пунктах въездного (выездного) контроля, средствами индивидуальной защиты (масками медицинскими, респираторами, перчатками) и жилетами со светоотражающими элементами.

9. Главам муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, Шарьинского муниципального района, городских округов город Кострома, город Волгореченск, город Шарья обеспечить пункты въездного (выездного) контроля санитарными помещениями и бутилированной водой.

10. Рекомендовать ГУ МЧС России по Костромской области организовать установку палатки для обеспечения деятельности пункта въездного (выездного) контроля на въезде в город Кострому на 68-м км автодороги М-8 "Холмогоры" (Ярославский пост).

11. Рекомендовать начальнику Костромского линейного отдела МВД России на транспорте организовать мониторинг лиц, прибывающих на территорию Костромской области железнодорожным транспортом, их информирование о необходимости регистрации по номеру телефона "112". Информацию о прибывших лицах направлять в Управление МВД России по Костромской области.

12. Ограничения, установленные настоящим постановлением, не распространяются на случаи въезда граждан в Костромскую область с использованием транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







