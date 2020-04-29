Указ главы Республики Крым от 29 апреля 2020 года № 124-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Обязать граждан:

2.1 зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и (или) имеющих собственность на жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на территории Республики Крым и прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации, на территории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), до особого распоряжения:

2.1.1 представлять достоверные сведения (данные) путем заполнения Анкеты для прибывающих на территорию Республики Крым и/или г. Севастополя (далее - Анкета) (приложение 5);

2.1.2 в случае изменения сведений (данных), внесенных в Анкету (в том числе о месте пребывания (жительства) в Республике Крым), в течение трех часов уведомлять Министерство здравоохранения Республики Крым по номерам телефонов "горячих линий": 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12;

2.1.3 при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);

2.1.4 соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания);

2.2 зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и (или) имеющих собственность на жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на территории Республики Крым и прибывающих на территорию Республики Крым из стран, на территории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на срок 14 календарных дней со дня их прибытия:

2.2.1 соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора;

2.3 не имеющих регистрации по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и (или) собственности на жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на территории Республики Крым и прибывших на территорию Республики Крым из другого субъекта Российской Федерации:

2.3.1 обеспечить изоляцию в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Крым для непрерывного медицинского наблюдения и обследования по адресу, указанному в Уведомлении о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора (приложение 6 к настоящему Указу).

Министерству здравоохранения Республики Крым осуществлять фиксацию информации, поступающей от граждан в соответствии с подпунктом 2.1.2 настоящего пункта, и передавать ее в течение одного часа (с момента поступления) в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю и Министерство внутренних дел по Республике Крым.

Министерству здравоохранения Республики Крым совместно с Министерством внутренних дел по Республике Крым и Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю организовать оперативное взаимодействие по обмену информацией, предоставляемой гражданами в соответствии с подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 настоящего пункта, а также создание и ведение реестра граждан, прибывающих на территорию Республики Крым и г. Севастополя.";

1.2 пункт 5 Указа изложить в следующей редакции:

"5. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым в режиме обычного рабочего времени, устанавливаются следующие общеобязательные правила поведения:

5.1. Измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

5.2. Проведение текущей профилактической дезинфекции препаратами, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации, с кратностью, установленной соответствующими инструктивнометодическими рекомендациями;

5.3. Контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания персоналом транспортно-пересадочных узлов транспортных средств, других мест с массовым пребыванием людей;

5.4. Отстранение от работы лиц из групп риска, установленных в подпункте 11.1 пункта 11 настоящего Указа;

5.5. Соблюдение на объектах социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метра;

5.6. При поступлении запроса Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего и/или лица с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший, в течение суток с момента поступления информации, а также оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

5.7. Перевод граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставление им ежегодного оплачиваемого отпуска;

5.8. Направление уведомления, предусмотренного распоряжением Совета министров Республики Крым от 14 апреля 2020 года № 444-р "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239", путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie (за исключением исполнительных органов государственной власти Республики Крым, иных государственных органов Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также организаций, обеспечивающих деятельность и (или) обеспечивающих и реализующих функции указанных органов);

5.9. Неукоснительное соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php).";

1.3 в пункте 10 Указа:

подпункт 10.2 изложить в следующей редакции:

"10.2. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, в том числе ветеринарных, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему Указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также объектов розничной торговли, определенных распоряжением Совета министров Республики Крым от 14 апреля 2020 года № 444-р "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239";

подпункт 10.4 изложить в следующей редакции:

"10.4. Работу массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина";

1.4 в пункте 11 Указа:

в подпунктах 11.1, 11.2 слова "30 апреля" заменить словами "11 мая";

дополнить подпунктом 11.5 следующего содержания:

"11.5. С 30 марта 2020 года до особого распоряжения главам администраций муниципальных образований Республики Крым совместно с центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов обеспечить подвоз граждан, нуждающихся в получении гемодиализа, автотранспортными средствами, закрепленными на праве оперативного управления за администрациями муниципальных образований Республики Крым и центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов";

1.5 в пункте 12 Указа:

в подпункте 12.1 слова "30 апреля" заменить словами "22 мая";

в подпункте 12.2 слова "30 апреля" заменить словами "11 мая";

1.6 в пункте 14 Указа слова "30 апреля" заменить словами "11 мая";

1.7 в пункте 17 Указа:

в подпунктах 17.2, 17.3 слова "1 мая" заменить словами "12 мая";

1.8 в пунктах 18, 20 Указа слова "1 мая" заменить словами "12 мая";

1.9 дополнить Указ пунктом 24-1 следующего содержания:

"24-1. Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерству здравоохранения Республики Крым перевести с 27 апреля 2020 года и до особого распоряжения стационарные организации социального обслуживания и организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в режим полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (1 смена - 14 дней).";

1.10 в пункте 28 Указа:

пункт "2" абзаца второго изложить в следующей редакции:

"2) медицинских осмотров, проводимых в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 29 марта 1999 года № 6Ц "Об утверждении Положения о порядке проведения обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров на федеральном железнодорожном транспорте";

1.11 в пункте 30 Указа слова "30 апреля" заменить словами "11 мая";

1.12 в приложении 1 к Указу:

пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. Автомобильные детали, узлы и принадлежности, в том числе смазочные материалы, шины, покрышки, камеры";

дополнить пунктом 28 следующего содержания:

"28. Диспенсеры для антисептиков и мыла";

1.13 дополнить Указ приложением 6 (прилагается).

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 мая 2020 года, за исключением подпунктов 1.1, 1.13 пункта 1 настоящего Указа, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Указа.

Глава Республики Крым С.Аксенов







