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29.04.2020 10:15
Рубрика: Происшествия

МЧС подтвердило гибель шести человек на пожаре в Выборге

Текст: Тимофей Борисов
Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

По меньшей мере шесть человек погибли при пожаре в жилом частном доме в городе Выборг Ленинградской области. По некоторым данным под завалами могут находиться еще двое.

Фото: МЧС РФ
Погибшая в Выборге семья в ночь пожара отмечала день рождения

Пожар произошел ночью в доме, который принадлежит многодетной семье. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. Причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования.

Пока удалось идентифицировать только тела четверых детей возрастом до восьми лет. Останки еще двух тел могут принадлежать родителям. Семья, проживавшая в доме, состояла на учете как неблагополучная.

По данным ТАСС, спастись удалось одному человеку. По факту пожара и гибели людей в нем Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС

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