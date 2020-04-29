МЧС подтвердило гибель шести человек на пожаре в Выборге

По меньшей мере шесть человек погибли при пожаре в жилом частном доме в городе Выборг Ленинградской области. По некоторым данным под завалами могут находиться еще двое.

Пожар произошел ночью в доме, который принадлежит многодетной семье. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. Причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования.

Пока удалось идентифицировать только тела четверых детей возрастом до восьми лет. Останки еще двух тел могут принадлежать родителям. Семья, проживавшая в доме, состояла на учете как неблагополучная.

По данным ТАСС, спастись удалось одному человеку. По факту пожара и гибели людей в нем Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности