СК возбудил дело после пожара в Выборге, где погибла многодетная семья

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" по факту пожара в Выборге, где погибла многодетная семья.

Как сообщает СК РФ, расследование уголовного дела взял под контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Напомним, в Выборге ночью сгорел частный одноэтажный дом. При пожаре погибла многодетная семья. По предварительным данным, на пепелище обнаружены фрагменты тел двух взрослых и четверых детей.

По некоторым данным, семья не считалась благополучной. Бастрыкин поставил задачу не только установить непосредственные причины пожара, а также выяснить, какова была роль различных служб в жизни этой семьи.