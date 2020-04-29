Мясокомбинаты в США приравняли к оборонным предприятиям

Дональд Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям. Соответствующий указ, подписанный президентом страны, позволит предприятиям работать в условиях пандемии.

"Производители говядины, свинины и птицы должны работать и выполнять заказы для обеспечения бесперебойного снабжения американцев белком", - со ссылкой на документ пишет РИА Новости.

Вспышка коронавирусной инфекции привела к сокращению мощностей ряда предприятий этого сектора. Из-за случаев заражения сотрудников свою работу приостановили заводы в штатах Айова, Южная Дакота, Миннесота и Иллинойс. Ситуация тут же сказалась на оптовых ценах на мясо в США. По оценкам экспертов, стоимость говядины и свинины достигла рекордных значений, причем свинина подорожала почти на 30% за неделю.