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29.04.2020 05:17
Рубрика: В мире

Мясокомбинаты в США приравняли к оборонным предприятиям

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дональд Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям. Соответствующий указ, подписанный президентом страны, позволит предприятиям работать в условиях пандемии.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Производители говядины, свинины и птицы должны работать и выполнять заказы для обеспечения бесперебойного снабжения американцев белком", - со ссылкой на документ пишет РИА Новости.

Вспышка коронавирусной инфекции привела к сокращению мощностей ряда предприятий этого сектора. Из-за случаев заражения сотрудников свою работу приостановили заводы в штатах Айова, Южная Дакота, Миннесота и Иллинойс. Ситуация тут же сказалась на оптовых ценах на мясо в США. По оценкам экспертов, стоимость говядины и свинины достигла рекордных значений, причем свинина подорожала почти на 30% за неделю.

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