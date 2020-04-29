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29 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Московской области от 29 апреля 2020 года № 215-ПГ "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 29 апреля 2020 г.
Опубликован 29 апреля 2020 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и учитывая складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Московской области, постановляю:

1. Установить с 06.05.2020 по 08.05.2020 нерабочие дни с сохранением денежного содержания (заработной платы) государственным гражданским служащим Московской области и работникам, занимающим должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Московской области, государственным должностям Московской области, в исполнительных органах государственной власти Московской области, государственных органах Московской области (далее - сотрудники государственных органов Московской области), за исключением сотрудников государственных органов Московской области, обеспечивающих функционирование центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области (далее - государственные органы Московской области).

2. Руководителям государственных органов Московской области до 30.04.2020:

1) издать правовой акт, определяющий на период с 01.05.2020 по 11.05.2020:

перечень сотрудников государственных органов Московской области, обеспечивающих функционирование соответствующих государственных органов Московской области;

перечень сотрудников государственных органов Московской области, для которых устанавливаются нерабочие дни с сохранением денежного содержания (заработной платы);

2) представить в Администрацию Губернатора Московской области сведения о численности сотрудников государственных органов Московской области, осуществляющих профессиональную служебную деятельность (работающих) в период с 01.05.2020 по 11.05.2020.

3. Выплата денежного содержания (заработной платы) производится в обычном размере в период с 06.05.2020 по 08.05.2020, который не относится к выходным или нерабочим праздничным дням.

4. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Московской области - руководителя Администрации Губернатора Московской области А.А. Чупракова.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



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