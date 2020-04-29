На продажу выставлена редкая дизельная "Волга" ГАЗ-24-77

На одной из сетевых площадок появилось предложение о продаже в Звенигороде редкого универсала "Волга" ГАЗ-24-77, подготовленного для рынка Бельгии. Автомобиль 1979 года выпуска оснащен 2,1-литровым турбодизелем Peugeot Indenor XDP 4.90. Согласно тексту объявления, автомобиль ввезли в Россию в 1984 году.

Судя по снимкам, универсал находится не в самом запущенном состоянии, однако на кузове и колесных дисках видны следы грязи и ржавчины. Салон также основательно загрязнен. Однако комплектность сохранена и, что не менее важно, владелец лота утверждает, что экземпляр на ходу. Иными словами, это очень интересное предложение для любителей раритетов, особенно с учетом того, что за автомобиль просят лишь 100 тысяч рублей.

Для справки - дизельный мотор Peugeot Indenor XDP 4.90 ставили на ГАЗе исключительно на экспортные "Волги". Такой агрегат хорошо знаком по модели Peugeot 504 тех времен.

Он известен высокой надежностью, выдает 62 л.с. и 117 Нм при 2500 оборотах. Однако в советские времена редкие дизельные "Волги", вернувшиеся в нашу страну, было проблематично обслуживать - существовал острый дефицит запчастей. Поэтому нередко случалось, что дизель попросту меняли на бензиновый ЗМЗ-24.

У экспортных вариантов ГАЗ-24-77 отличался также салон. В частности, применялась кожаная обивка сидений и карт дверей. Панель приборов обрамлялась пластиком под дерево, также были черные эргономичные рукоятки с пиктограммами.