Найден способ установить MIUI 12 на смартфоны Xiaomi. Список поддерживаемых моделей

Компания Xiaomi совсем недавно анонсировала новую фирменную оболочку MIUI 12, как энтузиасты уже нашли способ установить ее бета-версию на несколько десятков смартфонов.

В список поддерживаемых моделей вошли смартфоны Xiaomi и Redmi, ссылки на бета-версии размещены на популярном портале XDA Developers. Базироваться MIUI 12 может как на актуальной десятой, так и на предыдущей девятой версии Android.

Список смартфонов, которые поддерживают установку бета-версии MIUI 12 (китайской разновидности, с английским языком и без сервисов Google):

- Redmi Note 8 Pro

- Mi 9

- Mi Mix 2

- Mi 10 Pro

- Mi 9 Pro 5G

- Redmi K20 / Mi 9T

- Mi 8

- Mi 8 Pro

- Mi 9 SE

- Mi Note 3

- Redmi Note 7 / 7S

- Mi Max 3

- Mi Mix 3

- Redmi K30 5G

- Mi 8 Lite

- Poco X2

- Mi Mix 2S

- Mi 9 Lite / Mi CC9

- Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro

- Mi 6

- Mi 8 SE

- Mi Note 10 / Mi CC9 Pro

- Mi 10

- Mi 8 Explorer Edition

- Mi CC9 Meitu Edition

- Redmi Note 7 Pro

- Mi 6X

- Redmi Note 5 / 5 Pro

Анонс MIUI 12 состоялся ранее на этой неделе. Прошивка получила множество полезных улучшений и нововведений, включая расширенные функции безопасности.