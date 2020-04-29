Найден способ установить MIUI 12 на смартфоны Xiaomi. Список поддерживаемых моделей

Компания Xiaomi совсем недавно анонсировала новую фирменную оболочку MIUI 12, как энтузиасты уже нашли способ установить ее бета-версию на несколько десятков смартфонов.
В список поддерживаемых моделей вошли смартфоны Xiaomi и Redmi, ссылки на бета-версии размещены на популярном портале XDA Developers. Базироваться MIUI 12 может как на актуальной десятой, так и на предыдущей девятой версии Android.
Список смартфонов, которые поддерживают установку бета-версии MIUI 12 (китайской разновидности, с английским языком и без сервисов Google):
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 9
- Mi Mix 2
- Mi 10 Pro
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi K20 / Mi 9T
- Mi 8
- Mi 8 Pro
- Mi 9 SE
- Mi Note 3
- Redmi Note 7 / 7S
- Mi Max 3
- Mi Mix 3
- Redmi K30 5G
- Mi 8 Lite
- Poco X2
- Mi Mix 2S
- Mi 9 Lite / Mi CC9
- Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro
- Mi 6
- Mi 8 SE
- Mi Note 10 / Mi CC9 Pro
- Mi 10
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi Note 7 Pro
- Mi 6X
- Redmi Note 5 / 5 Pro
Анонс MIUI 12 состоялся ранее на этой неделе. Прошивка получила множество полезных улучшений и нововведений, включая расширенные функции безопасности.