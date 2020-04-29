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29.04.2020 15:08
Рубрика: Бензин

Новак заявил о стабильных ценах на бензин

Текст: Кира Латухина
Цены на автозаправках стабильны, заявил министр энергетики Александр Новак на совещании по ТЭК, которое президент провел в режиме видеоконференции.

"В розничном сегменте рынка падение спроса на автомобильный бензин в апреле составило от 40 до 50 процентов на АЗС, на дизельное топливо - примерно на 30 процентов", - привел цифры глава Минэнерго. "Падение потребления авиакеросина составило более 50 процентов", - отметил он.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Цены на АЗС стабильны, заверил Новак. "На автомобильный бензин с начала года не изменились, на дизельное топливо - рост в пределах инфляции", - сообщил он.

Минэнерго еженедельно мониторит общую ситуацию для гарантированного снабжения внутреннего рынка нефтепродуктами. "Ситуация с топливным обеспечением регионов стабильная", - заключил министр.