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29 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 29 апреля 2020 года № 72 "О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"," дополнить словами "Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",";

2) в абзаце первом пункта 1 слова "по 30.04.2020" заменить словами "по 11.05.2020";

3) в пункте 3 слова "по 30.04.2020" заменить словами "по 11.05.2020".

2. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 "Об ограничении доступа людей и транспортных средств" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"," дополнить словами "Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",";

2) в абзаце втором слова "до 24.00 часов 30.04.2020" заменить словами "до 24.00 часов 11.05.2020".

А.А.Травников



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