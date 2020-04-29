Новости

Видео: дистанцирование спасло посетителей кафе от врезавшейся машины 17:00
Врачи рассказали о влиянии стресса в детстве на дальнейшую жизнь 16:56
Бывший курганский вице-губернатор задержан за злоупотребления на 195 млн руб 16:48
Дана предварительна оценка исполнения Союзного бюджета 16:47
ЦБ выпустил памятную монету "Ржевский мемориал советскому Солдату" 16:46
Башаров прокомментировал призыв лишить его всех званий за насилие 16:44
Когда прогулка с собакой обернется для москвича штрафом до 5 тысяч рублей 16:44
С каких предприятий Москвы начнут снимать ограничения из-за COVID-19 16:41
На землях Савойского герцогства нашли древний некрополь с сокровищами 16:40
Эксперимент показал, как выявить рак до появления симптомов 16:38
В Москве задержали продавцов фальшивых тестов на коронавирус 16:35
Названа главная ошибка в обработке поверхностей от вирусов 16:34
Биологи открыли у бактерий коллективную память 16:28
Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева 16:26
На Кубани парикмахер на карантине могла заразить клиентов COVID-19 16:24
В Заполярье безработные получат работу с зарплатой 42 тысячи рублей 16:22
СМИ: Николай Цулыгин покинет пост главного тренера ХК "Салават Юлаев" 16:19
В Подмосковье пресекли незаконную продажу почти 300 аппаратов ИВЛ 16:18
Школьники в Москве отдохнут от онлайн‑уроков с 1 по 11 мая 16:17
Новую серию "Простоквашино" посмотрели более миллиона человек 16:16
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники 16:11
Водоканалы будут реже признавать нарушителями экологии 16:08
Фонд из Нидерландов ищет погибшего в концлагере вологодского солдата 16:05
Заместителя гендиректора КЖД задержали за продажу вагонов с "дисконтом" 16:02
У шести сотрудников больницы под Липецком обнаружили COVID-19 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 16:16
Рубрика: Культура

Новую серию "Простоквашино" посмотрели более миллиона человек

Текст: Наталья Лебедева

Новая, тридцатая по счету серия популярнейшего мультфильма "Простоквашиино", которую "Союзмультфильм" разметил на официальном YouTube-канале, за несколько дней собрала более миллиона просмотров.

Фото: youtube.com/ 公式チェブラーシカチャンネル
"Союзмультфильм" решил отобрать у японцев Чебурашку

В новом эпизоде Дядя Федор, пес Шарик и кот Матроскин помогают Маргарите Егоровне выиграть поэтический конкурс и получить главный приз - поездку на родину Шекспира, в Англию. И название у серии вполне шекспировское "Доить или не доить". Ответ на этот извечный вопрос вы узнаете, если досмотрите мультфильм до конца.

В новой серии Шарик впервые заговорил голосом актера Павла Деревянко. Печкина озвучил Иван Охлобыстин, а кот Матроскин вновь говорит голосом Табакова, только Антона - старшего сына Олега Павловича.

Зато неизменными остаются характеры полюбившихся героев. Шарик и Матроскин вновь спорят о том, что приносит пользу в хозяйстве, а Печкин, как всегда, принес журнал, который он, как вы уже догадались, просто так не отдаст.

Первую серию российского мультсериала "Простоквашино", продолжившего серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино", зрители увидели в 2018 году.

В отличие от советских мультфильмов, действие перенесено в наше время, а к полюбившимся героям добавились новые. Например, сестра Дядя Федора Вера Павловна и строгая няня Маргарита Егоровна по кличке Мегеровна. 30-ый эпизод завершает первый сезон возрожденного мультсериала.

Культура Кино и ТВ Анимация Культура Кино и ТВ Наше кино

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
В Госдуме оценили решение США о сокращении средств для "сдерживания РФ"
Эпидемиолог Минздрава рассказал о потерях среди медиков от COVID-19
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
Как известные писатели проводят время в самоизоляции
Какие экспозиции можно посетить, не выходя из дома