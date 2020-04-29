Новую серию "Простоквашино" посмотрели более миллиона человек

Новая, тридцатая по счету серия популярнейшего мультфильма "Простоквашиино", которую "Союзмультфильм" разметил на официальном YouTube-канале, за несколько дней собрала более миллиона просмотров.

В новом эпизоде Дядя Федор, пес Шарик и кот Матроскин помогают Маргарите Егоровне выиграть поэтический конкурс и получить главный приз - поездку на родину Шекспира, в Англию. И название у серии вполне шекспировское "Доить или не доить". Ответ на этот извечный вопрос вы узнаете, если досмотрите мультфильм до конца.

В новой серии Шарик впервые заговорил голосом актера Павла Деревянко. Печкина озвучил Иван Охлобыстин, а кот Матроскин вновь говорит голосом Табакова, только Антона - старшего сына Олега Павловича.

Зато неизменными остаются характеры полюбившихся героев. Шарик и Матроскин вновь спорят о том, что приносит пользу в хозяйстве, а Печкин, как всегда, принес журнал, который он, как вы уже догадались, просто так не отдаст.

Первую серию российского мультсериала "Простоквашино", продолжившего серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино", зрители увидели в 2018 году.

В отличие от советских мультфильмов, действие перенесено в наше время, а к полюбившимся героям добавились новые. Например, сестра Дядя Федора Вера Павловна и строгая няня Маргарита Егоровна по кличке Мегеровна. 30-ый эпизод завершает первый сезон возрожденного мультсериала.