Один из заводов FCA в Италии возобновил работу

Европейские автомобильные концерны постепенно начинают возобновлять производство. Сначала Volkswagen перезапустил конвейер флагманского предприятия в Вольфсбурге, а теперь и концерн FCA объявил о том, что завод Sevel в Италии начинает свою работу. Это предприятие является одним из ведущих центров производства коммерческого автотранспорта в ЕС.

Компания рассказала, что провела полный комплекс мероприятий по дезинфекции помещений.

Также в ограниченных масштабах возобновляется работа на предприятиях в Кассино, Помильяно, Термоли и Мирафиори, где производятся необходимые заводу Sevel компоненты.

Ранее сообщалось, что Fiat Chrysler планирует открыть свои заводы по производству легковых автомобилей в мае.

Отметим, Италия сильнее других европейских государств пострадала от эпидемии коронавируса. В этой стране зафиксировано 201 505 случаев заболевания COVID-19, скончались 27 359 человек, а выздоровел - 68 941 человек.