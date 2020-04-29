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29.04.2020 12:10
Рубрика: Культура

"Оскар"-2021 меняет правила игры

Текст: Валерий Кичин
Очередная, 93-я церемония "Оскара" запланирована на 28 февраля 2021 года, но уже теперь отцы Американской киноакадемии обсуждают, возможна ли "оскаровская" кампания в ее традиционном виде, если никто до сих пор не может предсказать развитие пандемии COVID-19. 54 члена Совета управляющих академии провели совещание в безопасном режиме, используя технологию ZOOM, где наметили некоторые кардинальные изменения регламента.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Первое и главное: приходится отменить незыблемое правило включать в число претендентов только фильмы, побывавшие в национальном прокате не менее одной недели. В условиях, когда все кинотеатры мира закрыты на неопределенный срок, это становится невозможным. Кинотеатральный показ в эти мрачные месяцы заменили стриминговые платформы, куда и перешли многие громкие премьеры года. Этого теперь будет вполне достаточно для того, чтобы фильм, прошедший на VOD, мог претендовать на премии.

Фото: youtube.com/ BlackView HD
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"Мы уже седьмую неделю находимся дома, и идет только первый этап борьбы с глобальным кризисом, - сказал генеральный директор Киноакадемии Дон Хадсон. - Мы не знаем, как будет выглядеть пейзаж, когда кинотеатры снова откроются по всей территории США. И пока нет достаточной информации, мы не готовы принимать окончательные решения".

Ожидаются серьезные изменения в порядке представления картин в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Вероятно, число стран-участников может существенно сократиться. Прекращаются обязательные показы претендентов в штаб-квартире "Оскара" - кинотеатре "Голдвин" в Лос-Анджелесе, и члены Киноакадемии могут смотреть заявленные иностранные фильмы онлайн в виртуальном кинозале Академии и даже голосовать на самом первом отборочном этапе. Предлагается оставить этот порядок и в дальнейшем.

На будущее полностью упраздняются рассылки фильмов членам академии на DVD, а также печатных материалов, - вся предварительная работа с претендентами переносится в интернет, который престарелым академикам теперь придется освоить. Нынешний год будет последним, когда еще сохранятся DVD-скринеры: "Только ссылки!" - сурово сказал генеральный директор.

Две номинации, связанные со звуковым решением фильмов ("Редактирование" и "Микширование"), теперь объединяются в одну - "Лучшее достижение в звуке".

Фото: www.kinopoisk.ru
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Остается открытым вопрос о сроках церемонии 2021 года и о том, состоится ли она вообще. Нельзя не учесть, что в сложившихся обстоятельствах многие режиссеры просто не успеют завершить период постпродакшн - в качестве примера была приведена новая картина Ридли Скотта "Последний поединок", запланированная на 25 декабря. Один из предложенных вариантов - отодвинуть на более поздний срок церемонию, как и традиционную финальную дату подачи заявок, чтобы дать фильммейкерам больше времени.

Присуждающая "Золотой глобус" Ассоциация иностранной прессы, аккредитованной в Голливуде, также объявила, что в связи с закрытием кинотеатров готова принять к рассмотрению фильмы, премьера которых состоялась на телевизионных, кабельных или потоковых каналах.

Культура Кино и ТВ Мировое кино "Оскар"-2021 Распространение коронавируса COVID-19

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