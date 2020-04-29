Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 144-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Внести в абзац второй пункта 2 статьи 1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей" (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 1999, N 51, ст. 6287; 2004, N 52, ст. 5275; 2006, N 48, ст. 4943; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 30, ст. 4590) изменение, дополнив его после слова "импортера" словами ", владельца агрегатора".

Президент Российской Федерации В. Путин