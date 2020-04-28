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28.04.2020 17:15
Рубрика: Коммерческий транспорт

Такси заказывали?

Для агрегаторов такси установят правила
Текст: Владимир Баршев
Агрегаторам такси, да и всем другим интернет-площадкам, которые считают себя доской объявлений, могут разработать правила. Причем правила будет устанавливать правительство. Это предусматривают поправки в закон о защите прав потребителей, которые публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поправка предусматривает возможность правительства устанавливать правила для потребителя и продавца услуг и товаров, владельцев агрегаторов. Речь идет о правилах, обязательных при заключении и исполнении публичных договоров, в том числе при осуществлении продажи товаров и услуг дистанционным способом. Сейчас такое право действует только в отношении продавца и покупателя. А владелец агрегатора информации об этих товарах и услугах - самостоятельный субъект ответственности. Закон позволит создавать механизмы защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги через агрегаторов электронной коммерции.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
В московских такси появились перегородки между водителями и пассажирами

Как сообщил корреспонденту "РГ" руководитель Центра компетенций международного евразийского форума такси Станислав Швагерус, такие правила для агрегаторов такси правительство принимает с 2009 года. В Уставе автомобильного транспорта установлены обязанности и права агрегаторов такси. Они обязаны вести журнал учета, можно в электронном виде, сообщать потребителям марку и модель автомобиля, на котором будет оказана услуга.

Так что принятые поправки в закон о защите прав потребителей больше касаются других агрегаторов, через площадки которых продаются другие товары и услуги, пояснил Станислав Швагерус.

Напомним, что готовится закон о такси. Сейчас в Госдуме два законопроекта. Один разрабатывается комитетом транспорта Госдумы, другой внесен сенаторами. Споры по законопроектам идут давно и активно. Эксперты считают, что думский законопроект более ориентирован на защиту прав пассажира, а внесенный сенаторами - учитывает деятельность агрегаторов, но смягчает их ответственность перед пассажирами.