Производство автомобилей в России в 2020 году снизится на 20%

Производство автомобилей в России по итогам 2020 года снизится на 20% от показателей 2019 года, а продажи - более чем на треть, прогнозируют эксперты.

При неблагоприятном сценарии продажи легковых автомобилей отечественных брендов могут упасть по итогам года на 30%, с 371 тысячи штук (2019 г.) до 260 тысяч (2020 г.), считают аналитики аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

В тех же пределах до 687 тысяч штук в год снизятся продажи иномарок российской сборки. Если же ситуация будет развиваться по более или менее благоприятному сценарию, когда ограничительные меры не продлятся дольше весны - начала лета, будут введены дополнительные меры поддержки автомобильной отрасли, рынок все равно ждет снижение на 3,5%, отметили в PwC.

"Вне зависимости от реализации сценария развития рынка, сложившуюся ситуацию необходимо расценивать как возможность. Цифровизация функции маркетинга предоставляет возможность сокращения затрат при сохранении функционала маркетинга, а также готовит компанию к изменению модели потребления в будущем", - отметила Виктория Синичкина, директор практики консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли, PwC в России.

При этом более вероятным эксперты считают негативный сценарий.

"Для российского автомобильного рынка текущий год по глубине падения может оказаться сопоставимым с 2015 и 2009 годами, когда продажи новых легковых автомобилей в стране упали на 36% и 49% соответственно", - пояснил "РГ" эксперт Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.

Масштабы снижения могут быть еще заметнее в сегменте грузовых автомобилей, поскольку в кризис в первую очередь снижаются инвестиционные расходы. В 2009 году продажи грузовых автомобилей сократились более чем в три раза, добавил эксперт.

Поддержать производство и продажи грузового транспорта способен госзаказ, заметил в беседе с "РГ" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Гораздо больше пострадает легкий грузовой транспорт, так как небольшие фургоны активно приобретал малый и средний бизнес, считает он.

На ситуацию в автопроме повлияло введение ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции, предприятия автопрома приостановили производство. Однако негативные тенденции на авторынке проявились еще в 2019 году. В частности, тогда объем рынка легковых автомобилей уже снизился на 2,3%, отметили в PwC.

Сейчас некоторые предприятия уже вновь запускают производство, но наверстать упущенное до конца года отрасли уже вряд ли удастся. Как и в прошлые кризисы, крайне востребованными становятся меры государственной поддержки. В частности, после окончания эпидемии эффективной мерой может стать возобновление программы утилизации автомобилей.