Указ губернатора Псковской области от 29 апреля 2020 года № 67-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" дополнить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

2) в пункте 2:

а) в подпункте 3:

абзац четвертый подпункта "а" после слов "(далее - Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239)" дополнить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294)";

подпункт "ж" после слов "Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239" дополнить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294";

б) в подпункте 4:

в подпункте "г":

абзац второй после слов "Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239" дополнить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294";

абзац третий после слов "Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239" дополнить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294";

абзац шестой после слов "Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239" дополнить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294";

в подпункте "д":

абзац второй после слов "Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239" дополнить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294";

абзац седьмой после слов "Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239" дополнить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294";

абзац восьмой после слов "Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239" дополнить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294";

в) в подпункте 5 слова "Комитета по здравоохранению Псковской области" заменить словами "круглосуточного оперативного информационного центра по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Псковской области";

г) в подпункте 5.1 слова "Комитета по здравоохранению Псковской области" заменить словами "круглосуточного оперативного информационного центра по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Псковской области";

3) в пункте 5 слова "пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" заменить словами "пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239, пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294";

4) в подпункте "б" подпункта 1 пункта 11:

абзац второй после слов "Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239" дополнить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294";

абзац третий после слов "Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239" дополнить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294";

5) в пункте 18 слова "30 апреля" заменить словами "11 мая";

6) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

"18.1. Лицам, замещающим государственные должности Псковской области в органах исполнительной власти Псковской области, лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Псковской области, лицам, замещающим в органах государственной власти Псковской области должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Псковской области, работникам государственных учреждений Псковской области, государственных унитарных предприятий Псковской области, иных организаций, созданных Псковской областью, в период по 15 мая 2020 г. не выезжать за пределы Псковской области, за исключением выездов в служебные командировки и поездок, носящих неотложный характер, согласованных с Руководителем Аппарата Администрации Псковской области.

Лицам, замещающим государственные должности Псковской области в иных органах государственной власти Псковской области, в период по 15 мая 2020 г. ограничить выезды за пределы Псковской области, за исключением выездов в служебные командировки и поездок, носящих неотложный характер, согласованных с руководителем соответствующего органа государственной власти Псковской области.";

7) пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Главам муниципальных образований Псковской области:

1) не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования Псковской области в период по 11 мая 2020 г., за исключением выездов в служебные командировки, носящих неотложный характер и организованных во исполнение поручений Губернатора Псковской области, иных поездок, носящих неотложный характер, при условии уведомления Губернатора Псковской области;

2) принять меры, направленные на ограничение в период по 15 мая 2020 г. выездов за пределы Псковской области лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, лиц, замещающих в органах местного самоуправления должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, работников муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных организаций, созданных соответствующими муниципальными образованиями Псковской области, за исключением выездов в служебные командировки и поездок, носящих неотложный характер, согласованных с руководителем соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования Псковской области;

3) принять меры по реализации настоящего указа на территории соответствующего муниципального образования Псковской области.";

8) в пункте 14 перечня непродовольственных товаров первой необходимости, приведенного в приложении № 1, слово "Автозапчасти" заменить словами "Запчасти для транспортных средств".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников







