Доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом

Состояние заразившихся коронавирусной инфекцией может резко ухудшаться. Таким мнением в эфире Соловьев Live поделился телеведущий и главный врач московской больницы №71 Александр Мясников.

В качестве подтверждения своих слов известный медик вспомнил необычный случай из собственной врачебной практики. По его словам, у одного из больных уровень кислорода в крови был очень низким, хотя чувствовал себя вполне нормально. "Пациент может сидеть разговаривать, а при этом у него сатурация кислорода 46%, - объяснил Мясников. - Я в жизни не видел живого человека с сатурацией 46, потому что 70 и ниже - он давно интубирован".

В России, по последним данным, выявлено 99399 случаев COVID-19. Больше всего заболевших в Москве - 50646.