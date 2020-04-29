Глава тульского минздрава заразился COVID-19

Тест на коронавирус главы министерства здравоохранения Тульской области Алексея Эрка дал положительный результат. Чиновник самоизолировался в рабочем кабинете, сообщили в ведомстве.

- Заболевание протекает в легкой форме, бессимптомно. Учитывая тот объем работы, который выполняет сейчас министерство, я принял решение остаться на работе, - рассказал Эрк. Его приемная превратилась в тамбур - туда приносят еду, медикаменты, другие необходимые вещи. Глава минздрава забирает принесенное, используя средства защиты.

Более 100 тульских медиков инфицированы COVID-19. Общее число заболевших в регионе достигло 873, суточный прирост составил 90 человек. 75 пациентов выздоровели, 6 скончались.

С 30 апреля в регионе вводится пропускной режим. Въехать в Тульскую область и выехать из нее можно будет по QR-коду, присланную мобильным приложением "Госуслуги-стопкоронавирус". Пропуск не потребуется людям, нуждающимся в экстренной медицинской помощи, и детям до 14 лет в сопровождении родителей