Глава тульского минздрава заразился COVID-19

Новости

Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну 22:56
Главврач больницы в Коммунарке высказался за продолжение самоизоляции 22:43
В бывшем детском лагере на Украине нашли БТР, БМП и 100 тонн боеприпасов 22:28
Мурашко отметил важность профильных лечебных учреждений 21:57
Netflix собирается возродить датский сериал "Правительство" 21:45
Студенты российских вузов будут учиться с 6 по 8 мая 21:27
Глава Роспотребнадзора рассказала об особенностях заражения коронавирусом 21:13
Вопрос о дыре в сюжете "Звездных войн" поставил Марка Хэмилла в тупик 21:12
Археологи воссоздали бои на мечах времен Бронзового века 21:07
Мурашко: Минздрав рекомендует проверенные препараты от коронавируса 20:55
В Российской армии выявлено уже свыше 2000 случаев заражения коронавирусом 20:44
Попова: За месяц карантинных мер снижены темпы роста заболеваемости 20:42
В ВОЗ рассказали, когда можно снимать ограничения по коронавирусу в России 20:29
Карты "Тройка" начнут продавать в 450 продовольственных магазинах столицы 20:24
Руководство ATP поддержало идею Федерера об объединении двух организаций 20:14
Мурашко: В диагностировании COVID-19 помогает искусственный интеллект 20:06
Данис Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом" 19:57
Комитет ВОЗ по ЧС проведет в четверг совещание по пандемии COVID-19 19:53
Общественная палата Москвы просит допустить волонтеров в собачьи приюты 19:46
Минск: В параде 9 мая примут участие 36 самолетов и вертолетов 19:39
В Ростовской области восстановили подбитый в 1942 году танк Т-26 19:39
Доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом 19:21
Экстренно госпитализирован экс-вокалист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов 19:17
Медики дали советы, как избежать осложнений на глаза при диабете 19:07
Чернокожая актриса из "Звездных войн" хочет спин-оффа о своем персонаже 18:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Как продлить цифровой пропуск для поездок на работу
Как продлить цифровой пропуск для поездок на работу
29.04.2020 22:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава тульского минздрава заразился COVID-19

Текст: Антон Валагин (Тула)
Фото: Министерство здравоохранения Тульской области Фото: Министерство здравоохранения Тульской области
Фото: Министерство здравоохранения Тульской области

Тест на коронавирус главы министерства здравоохранения Тульской области Алексея Эрка дал положительный результат. Чиновник самоизолировался в рабочем кабинете, сообщили в ведомстве.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В Туле умер 17-летний пациент, у которого подозревали коронавирус

- Заболевание протекает в легкой форме, бессимптомно. Учитывая тот объем работы, который выполняет сейчас министерство, я принял решение остаться на работе, - рассказал Эрк. Его приемная превратилась в тамбур - туда приносят еду, медикаменты, другие необходимые вещи. Глава минздрава забирает принесенное, используя средства защиты.

Более 100 тульских медиков инфицированы COVID-19. Общее число заболевших в регионе достигло 873, суточный прирост составил 90 человек. 75 пациентов выздоровели, 6 скончались.

С 30 апреля в регионе вводится пропускной режим. Въехать в Тульскую область и выехать из нее можно будет по QR-коду, присланную мобильным приложением "Госуслуги-стопкоронавирус". Пропуск не потребуется людям, нуждающимся в экстренной медицинской помощи, и детям до 14 лет в сопровождении родителей

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
Мишустин поручил подготовить общенациональный план восстановления экономики
В Госдуме оценили решение США о сокращении средств для "сдерживания РФ"
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание