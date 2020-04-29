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29.04.2020 15:12
Рубрика: Работа власти

В порядок оформления пропуска для поездок на авто с иностранными номерами внесли изменения

Текст: Любовь Проценко
Порядок оформления цифровых пропусков для поездок по столице на время очередных двух недель для большинства москвичей остается прежним. Об этом сообщил сегодня в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

А вот для владельцев автомобилей с иностранными номерами внесены некоторые изменения. В частности, физическому лицу для передвижения по городу нужно сообщить фамилию, имя, отчество, дату, место рождения, адрес регистрации на территории России, контактный номер телефона (принадлежащий оператору связи, осуществляющему свою деятельность на территории РФ) и адрес электронной почты. Юридическим лицам - собственникам авто - надо указать наименование организации, адрес ее регистрации, идентификационный номер налогоплательщика или его аналог. Плюс серию и номер регистрационного документа транспортного средства, приложить фотографии его лицевой и тыльной сторон, а также фото водительского удостоверения. Владельцы такого автотранспорта, зарегистрированного в другой стране и оформившие цифровой пропуск до 30 апреля, для того, чтобы его продлить его, должны внести дополнительную информацию с 1 по 4 мая на сайте Мэра mos.ru.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Как получить цифровой пропуск для поездок по Москве и Московской области

Мэр подчеркивает: "Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности - ежедневно".

Передвижение по территории Москвы на транспорте, не включенного в реестр, не допускается - его собственников будут привлекать к административной ответственности (штраф - 5 тысяч рублей).

Напомним, с 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск - специальный код из цифр и букв. Оформить его можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону. Для получения цифрового пропуска на портале mos.ru нужно авторизоваться, выбрать соответствующую услугу, ввести необходимые данные и подать заявку.

Если доступа к порталу нет, можно отправить СМС специального формата на номер 7377 или позвонить в единую справочную службу правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77. Цифровой пропуск необходимо сохранить (сделать скриншот на телефоне, получить на электронную почту, распечатать или записать на бумаге) и брать с собой при передвижении по городу. Также при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность.

Для поездки на общественном транспорте необходимо на mos.ru привязать к цифровому пропуску карту "Тройка".