Как будут дальше работать цифровые пропуска в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, регламентирующее дальнейшее действие цифровых пропусков на передвижение по территории области.

В нем, в частности, говорится, что действие всех рабочих пропусков, оформленных на срок до 30 апреля, автоматически продлевается до 4 мая. Затем нужно будет продлить пропуск до 11 мая или оформить новый, действующий до этой же даты.

Контактный телефон, указываемый при оформлении пропуска, должен принадлежать российскому оператору связи. Получить пропуск для автомобилей с иностранными номерами можно только на портале Госуслуг.

Для передвижения по служебному удостоверению не требуется предоставлений дополнительных сведений, за исключением тех сведений, которые изменились и требуют актуализации.

Процедура оформления разовых пропусков не изменилась.