Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, 28.04.2020 № 214-ПГ) следующее изменение:

дополнить пунктом 381 следующего содержания:

"381. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Министерством здравоохранения Московской области обеспечить перевозку в условиях, минимизирующих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019):

граждан с наличием легкой формы новой коронавирусной инфекци (COVID2019) и граждан, у которых отсутствуют факторы риска развития осложнений в связи с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), между обсерваторами и другими медицинскими организациями;

граждан, доставленных в медицинские организации выездными бригадами скорой медицинской помощи, в случаях неподтверждения у них наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из соответствующей медицинской организации до места проживания (пребывания) таких граждан;

граждан, находящихся на лечении в стационарных условиях в медицинских организациях, в случаях отсутствия у них новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) из указанной медицинской организации в иную другую медицинскую организацию для продолжения лечении в стационарных условиях;

медицинских работников для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме между медицинскими организациями (местом работы) и медицинскими организациями (местом вызова).

Указанные перевозки являются мероприятиями регионального (Московской области) значения, подлежащим транспортному обслуживанию за счет средств бюджета Московской области в 2020 году.".

2. Внести изменения в Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области, утвержденный постановлением Губернатора Московской области от 11.04.2020 № 177-ПГ "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 14.04.2020 № 190-ПГ, от 18.04.2020 № 194-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ), утвердив его в новой редакции (прилагается).

3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев





Утвержден постановлением Губернатора Московской области от 29.04.2020 № 216-ПГ





"Утвержден постановлением Губернатора Московской области от 11.04.2020 № 177-ПГ (в редакции постановления Губернатора Московской области от 29.04.2020 № 216-ПГ)

Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области

1. Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области (далее соответственно -Порядок, режим повышенной готовности) устанавливает отдельные меры по обеспечению соблюдения режима повышенной готовности в Московской области.

2. С 15 апреля 2020 года граждане вправе находиться вне места своего проживания (пребывания) в случаях, предусмотренных постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (далее - постановление Губернатора Московской области № 108-ПГ), при соблюдении требований, установленных настоящим Порядком.

3. Возможность нахождения граждан вне места проживания (пребывания) и передвижения с использованием транспортных средств (в том числе транспорта общего пользования, железнодорожного транспорта, метрополитена, легковых и грузовых транспортных средств) подтверждается:

1) цифровым пропуском для передвижения по территории Московской области (далее - цифровой пропуск), оформляемым в соответствии с настоящим Порядком, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Цифровой пропуск предъявляется в бумажном виде или электронном виде на индивидуальном техническом устройстве (мобильный телефон или иное носимое устройство);

2) служебным удостоверением, в том числе удостоверением личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, удостоверением судьи, адвоката, нотариуса, включая помощников указанных лиц, редакционным удостоверением или иным документом, удостоверяющим личность и полномочия журналиста, удостоверением частного охранника, личной карточкой охранника (далее - служебное удостоверение). Граждане, имеющие служебное удостоверение, для передвижения с использованием любых видов транспорта обязаны сообщить в порядке, утвержденном Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, сведения, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

Передвижение граждан, имеющих служебное удостоверение, с использованием легкового такси допускается при условии обеспечения проверки наличия у пассажира буквенно-числового кода, полученного в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

Граждане, следующие совместно с гражданами, имеющими служебное удостоверение, не освобождаются от обязанности иметь цифровые пропуска;

3) цифровым пропуском, предусмотренным в качестве подтверждения нахождения граждан вне места проживания (пребывания), оформленным в порядке, установленном уполномоченными органами власти города Москвы;

4) специальным разрешением, выданным непосредственно Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области либо через уполномоченные подведомственные Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организации, на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам Московской области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территории двух и более муниципальных образований Московской области, при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Московской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог, а также пропуском, выданным в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 19.12.2017 № 1069/46 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по Московской кольцевой автомобильной дороге грузового автотранспорта разрешенной максимальной массой более 12 тонн, сведений об оформленных пропусках", а также случаев передвижения грузового автотранспорта с 22.00 до 6.00 по территории Московской области.

При этом граждане, использующие транспортные средства на основании таких разрешений, пропусков, в том числе следующие совместно с ними, освобождаются от обязанности иметь цифровые пропуска;

5) цифровым пропуском для осуществления волонтерской деятельности.

4. Для передвижения по территории Московской области с использованием любых видов транспорта, граждане обязаны иметь при себе цифровой пропуск, оформленный в соответствии с настоящим Порядком, за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, а также в случае осуществления водителем международных автомобильных перевозок грузовыми транспортными средствами, в отношении которых выданы карточки их допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок или такие транспортные средства зарегистрированы в иностранных государствах:

1) для передвижения по территории Московской области с использованием любых видов транспорта в целях осуществления трудовой деятельности или оказания услуг (выполнения работ) по гражданско-правовым договорам оформляется цифровой пропуск со сроком действия, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, без ограничений по количеству поездок и маршруту передвижения. Для передвижения в указанных целях гражданин вправе оформить не более одного цифрового пропуска на один и тот же срок действия. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

контактный номер телефона, принадлежащий оператору связи, осуществляющему свою деятельность на территории Российской Федерации (далее - контактный номер телефона);

адрес электронной почты (по желанию);

для передвижения с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и легкового такси, государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение;

для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования - номер электронной карты ("Тройка", "Стрелка") для оплаты проезда на транспорте общего пользования или социальной карты, выпущенной на основании решений органов исполнительной власти Московской области и города Москвы (уполномоченных ими организаций), временный единый социальный билет ВЕСБ (далее - электронная карта);

наименование организации независимо от формы собственности и индивидуального предпринимателя, для участия в деятельности которого оформляется цифровой пропуск (далее также - работодатель);

идентификационный номер налогоплательщика работодателя (не является обязательным для медицинских организаций).

Заявления на оформление цифровых пропусков для сотрудников могут подать работодатели (физическое лицо либо юридическое лицо (организация) на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru) со следующей информацией о сотрудниках:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

снилс;

должность;

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты;

государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение (представление данных сведений не является обязательным в случае передвижения на транспорте общего пользования и (или) легковом такси);

2) для передвижения по территории Московской области с использованием любых видов транспорта в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

дата рождения;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты (по желанию);

для передвижения с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и легкового такси, государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение;

для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования номер электронной карты;

наименование медицинской организации;

маршрут передвижения (адрес места проживания (пребывания) гражданина и фактический адрес места назначения);

3) для передвижения по территории Московской области с использованием любых видов транспорта в целях, не указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 настоящего Порядка, оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день. Оформление цифрового пропуска для указанных целей допускается не более двух раз в календарную неделю. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты (по желанию);

для передвижения с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и легкового такси, государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение;

для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования номер электронной карты;

цель передвижения с учетом ограничений, установленных постановлением Губернатора Московской области № 108-ПГ;

маршрут передвижения (адрес места проживания (пребывания) гражданина и фактический адрес места назначения);

4) для передвижения по территории Московской области с использованием любых видов транспорта в целях осуществления волонтерской деятельности оформляется цифровой пропуск со сроком действия на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты (по желанию);

для передвижения с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и легкового такси, государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение;

для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования номер электронной карты (в случае ее использования);

номер "паспорта волонтера".

В случае несоблюдения волонтером условий осуществления волонтерской деятельности возможность получения цифрового пропуска в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 настоящего Порядка прекращается;

5) для передвижения с использованием транспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, гражданин помимо сведений, указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта, обязан:

в отношении физического лица, являющегося собственником транспортного средства, сообщить фамилию, имя, отчество (при наличии), дату, место его рождения, адрес регистрации на территории Российской Федерации, контактный номер телефона, адрес электронной почты;

в отношении юридического лица, являющегося собственником транспортного средства, сообщить наименование юридического лица, данные об адресе регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика или его аналог;

сообщить серию и номер регистрационного документа транспортного средства;

приложить фотографии лицевой и тыльной сторон регистрационного документа транспортного средства и фотографии водительского удостоверения.

5. Для передвижения по территории Московской области на основании служебного удостоверения с использованием любых видов транспорта гражданин обязан сообщить следующие сведения:

1) для передвижения с использованием легкового такси оформляется буквенно-числовой код, аналогичный коду, указанному в пункте 17 настоящего Порядка. Для оформления буквенно-числового кода гражданин обязан сообщить следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

номер служебного удостоверения (реестровый номер адвоката, регистрационный номер нотариуса);

контактный номер телефона;

адрес электронной почты;

2) для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

номер служебного удостоверения (реестровый номер адвоката, регистрационный номер нотариуса);

номер электронной карты;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты;

3) для передвижения с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и легкового такси:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

номер служебного удостоверения (реестровый номер адвоката, регистрационный номер нотариуса);

контактный номер телефона;

адрес электронной почты;

государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение.

6. Установить, что

1) граждане, оформившие цифровой пропуск до 21 апреля 2020 года (включительно) и не указавшие при его оформлении сведения о государственном регистрационном номере транспортного средства, номер электронной карты или указавшие некорректные сведения, в том числе о государственном регистрационном номере транспортного средства, не соответствующие данным, указанным в регистрационном документе, для продолжения использования соответствующего цифрового пропуска обязаны в срок не позднее 22 апреля 2020 года сообщить указанные сведения в порядке, установленном подпунктом 2 настоящего пункта;

2) граждане вправе внести изменения в сведения, которые они сообщили при оформлении цифрового пропуска в соответствии с настоящим Порядком, в том числе государственный регистрационный номер транспортного средства, номер электронной карты, в порядке, установленном Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Для внесения изменений необходимо сообщить буквенно-числовой код цифрового пропуска.

Для подтверждения внесения сведений требуется ввести код подтверждения действия, отправленный на контактный номер телефона, который сообщался в соответствии с подпунктами 1, 2, 3 пункта 5 настоящего Порядка.

Граждане, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, вправе внести в порядке, установленном настоящим пунктом, изменения в представленные сведения о номере электронной карты и (или) государственном регистрационном номере транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение.

При сообщении сведений в соответствии с настоящим Порядком граждане вправе указать одновременно государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение, и номер электронной карты.

7. Граждане, оформившие цифровой пропуск до 30 апреля 2020 года (включительно) в целях передвижения с использованием транспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, и не указавшие при его оформлении сведения, указанные в подпункте 5 пункта 4 настоящего Порядка, для продолжения использования соответствующего цифрового пропуска обязаны с 1 мая 2020 года по 4 мая 2020 года сообщить указанные сведения на официальном Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru) в порядке, установленном подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка.

8. Цифровые пропуска, оформленные в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка, со сроком действия до 30 апреля 2020 года продолжают действовать до 4 мая 2020 года (включительно). При этом гражданин для продолжения использования соответствующего цифрового пропуска после 4 мая 2020 года обязан в период до 4 мая 2020 года продлить действующий цифровой пропуск либо оформить новый цифровой пропуск в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка.

Продление срока действия цифрового пропуска либо оформление нового цифрового пропуска осуществляется на срок до 11 мая 2020 года (включительно).

Для продолжения передвижения на основании служебного удостоверения, в том числе с использованием буквенно-числового кода, не требуется представление дополнительных или изменение ранее представленных сведений, за исключением случаев, когда такие сведения требуют актуализации.

9. Получение цифрового пропуска осуществляется, за исключением цифрового пропуска для осуществления волонтерской деятельности и случаев оформления цифрового пропуска в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 настоящего Порядка, с 13 апреля 2020 года на основании электронной заявки гражданина на официальном Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru).

Получение цифрового пропуска для осуществления волонтерской деятельности осуществляется посредством информационного взаимодействия между Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и Главным управлением социальных коммуникаций Московской области.

Оформление цифрового пропуска в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 настоящего Порядка осуществляется с 30 апреля 2020 года на основании электронной заявки гражданина на официальном Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru).

Граждане, не имеющие технической возможности получения цифрового пропуска на основании электронной заявки гражданина на официальном Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru), вправе обратиться по телефону "Горячей линии" 8-800-100-70-10 или 8-800-550-50-30 для получения консультирования, указанного в пункте 16 настоящего Порядка, и (или) помощи в оформлении цифрового пропуска или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 0250.

В случае возникновения вопросов необходимо также обращаться в службу технической поддержки федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)":

бесплатный номер по России 8-800-100-70-10;

для звонков из-за границы +7-495-727-47-47;

для мобильных телефонов 115.

Гражданин должен получить цифровой пропуск, буквенно-числовой код, сообщить сведения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, изменить сведения в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка в срок не позднее 5 часов до начала первого передвижения с использованием транспортного средства.

10. Передвижение граждан с использованием легкового такси, включенного в реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области, допускается при условии обеспечения проверки наличия у пассажира цифрового пропуска, разрешающего передвижение по соответствующему маршруту, или буквенно-числового кода.

11. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории Московской области, за исключением граждан, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение города Москвы, оформляют цифровой пропуск в соответствии с настоящим Порядком. В этом случае цифровой пропуск, выданный в соответствии с настоящим Порядком, является основанием для передвижения по территории Московской области и города Москвы.

12. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории Московской области, за исключением граждан, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение других субъектов Российской Федерации, за исключением города Москвы, оформляют цифровой пропуск, буквенно-числовой код в соответствии с настоящим Порядком. Порядок передвижения по территории других субъектов Российской Федерации, за исключением города Москвы и Московской области, устанавливается органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

13. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории города Москвы, за исключением граждан, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение Московской области, оформляют цифровой пропуск в соответствии с порядком, установленным уполномоченными органами власти города Москвы. В этом случае цифровой пропуск, буквенно-числовой код, выданные в соответствии с указанным порядком, является основанием для передвижения по территории Московской области.

14. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории других субъектов Российской Федерации (за исключением города Москвы), за исключением граждан, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение Московской области, оформляют цифровой пропуск в соответствии с настоящим Порядком.

15. Установить, что:

1) требования настоящего Порядка не распространяются на лиц, не достигших возраста 14 лет;

2) передвижение по территории Московской области без использования транспортных средств осуществляется без оформления цифрового пропуска при условии соблюдения требований и ограничений, установленных постановлением Губернатора Московской области № 108-ПГ;

3) передвижение по территории Московской области с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и (или) легкового такси, не может осуществляться без наличия оформленного цифрового пропуска, при оформлении которого сообщались сведения о государственном регистрационном номере соответствующего транспортного средства, и (или) сообщения сведений о таком государственном регистрационном номере в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка;

4) передвижение по территории Московской области на транспорте общего пользования может осуществляться исключительно с использованием электронных карт. При непредставлении сведений о номере электронной карты в соответствии с настоящим Порядком граждане не допускается к использованию транспорта общего пользования;

5) при этом граждане, осуществляющие трудовую деятельность на объектах транспорта общего пользования, допускаются на территорию объекта транспорта общего пользования (к использованию транспорта общего пользования) в порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего Порядка;

6) ведение реестра транспортных средств, допущенных к передвижению по территории Московской области, осуществляется Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в порядке, им установленном;

7) передвижение по территории Московской области с использованием физическими лицами, юридическими лицами транспортных средств, не включенных в реестр, указанный в подпункте 6 настоящего пункта, не допускается. К административной ответственности за нарушение требований настоящего пункта привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств. Фиксация административных правонарушений осуществляется должностными лицами, уполномоченными на составление протоколов об административных правонарушениях, или работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи;

8) при выявлении нарушений требований нормативных правовых актов Московской области, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Московской области, с использованием транспортного средства, граждане, привлеченные к административной ответственности за такое административное правонарушение, могут продолжить движение, а транспортное средство не подлежит задержанию.

16. Консультирование по вопросам получения цифрового пропуска, буквенного-числового кода осуществляется по телефону "Горячей линии" 8-800100-70-10 или 8-800-550-50-30.

17. Цифровой пропуск представляет собой буквенно-числовой код формата XXXX-XXXX-XXXX-XXXX и обеспечивает проверку представленных сведений и подлежит использованию для передвижения в соответствии с предоставленными гражданином сведениями (QR-код).

18. Основаниями для прекращения (аннулирования) цифрового пропуска, буквенно-числового кода являются:

1) выявление факта представления при оформлении цифрового пропуска, буквенно-числового кода недостоверных сведений;

2) использование цифрового пропуска, буквенно-числового кода с нарушением требований, установленных настоящим Порядком;

3) нарушение требований режима повышенной готовности.

19. Порядок оформления цифрового пропуска, буквенно-числового кода устанавливается Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

20. За нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Московской области, в том числе за представление недостоверных сведений, включая сведения о государственном регистрационном номере транспортного средства, нарушившее лицо подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной уголовным законодательством Российской Федерации и законодательством об административных правонарушениях.

21. Установить, что требования о представлении в обязательном порядке сведений о номере электронной карты (абзац седьмой подпункта 1 пункта 4, абзац восьмой подпункта 2 пункта 4, абзац седьмой подпункта 3 пункта 4 настоящего Порядка), о сообщении гражданами, имеющими служебные удостоверения, сведений для передвижения на любых видах транспорта (пункт 5 настоящего Порядка), применяются с 22 апреля 2020 года.".







