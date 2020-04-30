В Подмосковье до 11 мая продлен пропускной режим

Пропускной режим в Московской области продлен до 11 мая включительно.

Это значит, что для передвижения по региону на транспорте по-прежнему потребуется разрешение. Об этом говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте регионального правительства.

Сообщается, что срок действия ранее полученных пропусков, необходимых для поездок на работу, автоматически продлен до 4 мая включительно. Но если придется выезжать из дома с 5 по 11 мая, нужно продлить имеющееся разрешение самостоятельно или сделать новое.

О том, как оформить цифровой пропуск, можно прочитать здесь.