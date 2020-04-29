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29.04.2020 19:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Общественная палата Москвы просит допустить волонтеров в собачьи приюты

Текст: Ирина Огилько

"Российская газета" писала о том, что волонтеры, которым сейчас закрыт доступ в муниципальные приюты, тревожатся за судьбу их питомцев. Общественная палата Москвы направила на эту тему письмо мэру столицы с просьбой разрешить зоозащитникам навещать животных. Подписала его зампредседателя палаты Арина Шарапова.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Как рассказала она "РГ", за три недели апреля к ним поступило несколько обращений от волонтеров: "Некоторым животным необходимы лекарственные препараты или специальное кормление, но обеспечить это невозможно в связи с запретом администрациями приютов на получение такого рода помощи… При поддержке ГБУ "Мосволонтер" мы можем помочь в сложившейся ситуации. Для этого следует разрешить волонтерам посещать приюты два раза в неделю и передавать лекарственные средства и другие вещи, необходимые для комфортного содержания".

Фото: iStock
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По словам Шараповой, в столице 13 муниципальных приютов, значит, тысячи животных остались без помощи волонтеров. "Собаки не идут к смотрителям, они привыкли к опекунам. Замечу, что на Москву равняются другие регионы, поэтому нужно скорее решить эту проблему и вернуть доступ в приюты", - подчеркнула Шарапова. По словам общественницы, все ее питомцы подобраны с улицы и о приютах она знает не понаслышке. "Некоторые мои коллеги по палате и сотрудники аппарата тоже являются зооволонтерами. Если люди готовы отдавать свои сердца, время, умение общаться с животными, работать в качестве волонтеров в приютах, их нужно поддерживать, это прекрасная форма для самореализации, - сказала Шарапова. - Если взяться всем миром за эту работу, приюты опустеют, а дома станет чуть радостнее, и не стыдно будет смотреть животным в глаза".

Как прокомментировал "РГ" директор муниципального приюта бездомных собак "Дубовая роща" Александр Храменок, они будут рады, если власти разрешат добровольцам продолжить свою работу. Пока же собаки накормлены, клетки почищены, но времени на общение с питомцами у сотрудников не хватает. А оно животным очень нужно. Волонтер этого приюта Мария Мирзаянц добавила: "У нас чуть более 20 волонтеров на 800 собак, это постоянные люди, мы и раньше приходили каждый к своему часу, так что группами не собирались, - рассказывает Мирзаянц.- Думаю, что мои коллеги себе не враги, все готовы соблюдать санитарные нормы и социальную дистанцию, ходить к своим питомцам в медицинских масках и пользоваться антисептиками".

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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