Полиция Москвы выявила более 350 непродовольственных магазинов-нарушителей

Столичная полиция в ходе рейда выявила более 350 непродовольственных магазинов, продолжавших работу в нарушение указа мэра о режиме повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Рейд проходил совместно с представителями управления торговли и услуг префектур административных округов столицы. Среди магазинов-нарушителей были продавцы автозапчастей, интим-товаров и спортивного инвентаря.

"Оперативниками вынесены требования о прекращении противоправной деятельности более 110 хозяйствующим субъектам, - говорится в заявлении пресс-службы. - Еще около 350 торговых точек добровольно приостановили свою деятельность, в том числе после составления протоколов".

Согласно указу мэра Москвы, временно приостановлена работа объектов розничной торговли за исключением магазинов продуктов, товаров первой необходимости и аптек.