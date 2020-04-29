В Москве более 84% заболевших коронавирусом младше 65 лет

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице подтверждено 2220 новых случаев заражения коронавирусом. Всего их количество достигло 50 646 человек.

Среди вновь заболевших - 39% люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38% - от 46 до 65, 10,2% - от 66 до 79, еще 5,3% - старше 80 лет. Детей - 7,5%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними люди взяты под медконтроль.

Оператштаб напоминает: необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. Для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте нужно иметь цифровой пропуск - код из цифр и букв. Оформить его можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону. Режим ограничений в Москве продлен до 12 мая.