В Москве определен порядок доплат к пособию по безработице на детей

Как подчеркнул мэр, такое решение принято правительством Москвы по распоряжению президента России Владимира Путина: с 1 апреля по 30 июня 2020 года россиянам, уволенным с 1 марта этого года и официально признанным безработными, полагается ежемесячная выплата в размере 3 000 рублей при наличии у них несовершеннолетних детей.

Ранее Правительство РФ приняло решение о назначении максимального федерального пособия в размере МРОТ - 12 130 рублей - для уволенных с 1 марта из-за эпидемии коронавируса. Меры по поддержке безработных приняты и в столице: согласно указу Мэра Москвы Сергея Собянина, москвичам, которые были признаны безработными и отработали в 2020 году не менее 60 календарных дней, была назначена региональная компенсационная выплата в размере 19 500 рублей ежемесячно. В эту сумму входят пособие по безработице и все социальные выплаты, полагающиеся гражданину. Пособие в размере 12 130 рублей будет выплачиваться с апреля по июнь 2020 года включительно, компенсационная выплата в размере 19 500 рублей - с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.

С учетом введения ежемесячной выплаты, сумма пособия для вышеуказанных категорий граждан при наличии несовершеннолетнего ребенка увеличивается на 3 000 рублей. Таким образом, на федеральном уровне она составляет 15 130 рублей (если детей двое, то 18 130 рублей, трое - 21 130 рублей и т.д.). В Москве с учетом региональной компенсационной выплаты - 22 500 рублей (если двое детей, то 25 500 рублей, если трое - 28 500 рублей и т.д.).

Москвичам для получения выплаты на несовершеннолетних детей при оформлении заявления на признание безработными на сайте центра занятости "Моя работа" необходимо прикрепить к заявке копию свидетельства о рождении ребенка или детей. Тем, кто уже признан безработным и получает пособие, нужно зайти в свой личный кабинет и прикрепить к ранее поданным документам свидетельство. Выплата будет назначена с момента признания безработным и начисляется аналогично выплате пособия по безработице - за фактическое количество календарных дней безработицы, включая день перерегистрации.