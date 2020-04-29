В Москве приостановили онлайн-уроки с 1 по 11 мая

В праздничные дни с 1 по 11 мая онлайн-уроков не будет. Об этом говорится в указе Мэра Москвы Сергея Собянина.

- Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 по 11мая 2020 (включительно), - говорится в документе.

Напомним, сейчас все школы Москвы работают в режиме дистанционного обучения. "РГ" уже писала, как московские учителя и даже педагоги старшего поколения ведут онлайн-уроки.

Для видеоконференций столичные учителя сами выбирают наиболее удобную платформу. Практикуют и задания в режиме офлайн. Ребята их выполняют, а затем отправляют учителю на проверку. Кроме уже привычных Московской электронной школы и Российской электронной школы, школьники и учителя пользуются другими ресурсами, перечень которых размещен на московском портале "Дистанционное и электронное обучение".