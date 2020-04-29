В Москве врачи поликлиник совершили за месяц более 350 тысяч выездов на дом

Чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции врачи столичных поликлиник стараются оказывать медпомощь в первую очередь на дому. В апреле они совершили более 350 тысяч выездов к пациентам. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- С начала апреля врачи поликлиник совершили более 350 тысяч выездов на дом. При этом в последнюю неделю мы отмечаем, что количество вызовов растет - сейчас в среднем врачи выездных служб совершают уже более 16 тысяч выездов в день. Для обработки такого числа вызовов были усилены выездные службы поликлиник и привлечены дополнительные специалисты: врачи отделений медицинской профилактики, ординаторы и другие специалисты.

В городе в соответствии с Указом Мэра Москвы берутся под медицинское наблюдение все горожане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний. Как и зараженные COVID, они обязаны соблюдать режим самоизоляции. Всем им, а также совместно проживающим с ними лицам выдается именное постановление главного санитарного врача об обязательной самоизоляции на 14 дней. Данное решение принято по рекомендации Клинического комитета и направлено на стабилизацию эпидемиологической ситуации в городе.

При необходимости они получают бесплатные лекарства наряду с пациентами с подтвержденным COVID-19.

Оперштаб напоминает: под симптомами ОРВИ может скрываться новая коронавирусная инфекция, которая может протекать как в легкой форме, так и приводить к тяжелым последствиям для здоровья и жизни. Заниматься самолечением опасно, и при первых признаках заболевания необходимо вызвать врача.