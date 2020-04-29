Ранее "РГ" писала, что депутат Госдумы Галина Хованская официально обращалась в мэрию с просьбой полностью запретить работы с дрелями и перфораторами до конца самоизоляции. Но многие москвичи, как назло, увлеклись ремонтом в вынужденные выходные. При этом формально они ничего не нарушали и сверлили в положенные часы - с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00 по будням. "В последние недели многие квартиры превратились в офисы и учебные аудитории, - констатировал Собянин. - Поэтому требования к тишине и покою нужно ужесточить". Теперь на шумный ремонт в будни отводится не 8, а только 4 часа: с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00. По субботам, воскресеньям и праздникам - полный запрет. Ограничения вступили в силу немедленно после подписания указа мэром. Если соседи нарушают "закон о майской тишине", вы имеете право вызвать полицию или обратиться к участковому. Нарушителям грозит штраф до 2 тыс. руб.