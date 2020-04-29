Дозаторы с антисептиком появились в сахалинских автобусах

Новую меру предотвращения распространения коронавирусной инфекции предприняли в Сахалинской области. По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, в общественном транспорте установили специальные дозаторы с антисептиком, чтобы все пассажиры при входе могли обработать руки.

- Мы используем спиртовой кожный антисептик с дезинфицирующим эффектом, который применяется в медицине. Он защищает руки человека до трех часов. За одну 8-часовую рабочую смену в одном автобусе используется порядка 500-600 мл данной жидкости, - рассказал исполняющий обязанности директора МУП "Транспортная компания" Александр Балонкин.

Дезинфектор заливают дважды в день. Сотрудники тщательно следят, чтобы дозаторы не были пустыми. Сейчас у транспортного предприятия города в наличии три сотни литров жидкости. Этого хватит на пару недель. Запасы собираются постоянно пополнять. Кроме того, сохранить новое правило дезинфекции планируют и после окончания эпидемии.

Водители автобусов говорят, что пассажиры быстро привыкли к новшеству и руки обрабатывают охотно.

Напомним, что в городских автобусах ежедневно специальными средствами обрабатывают поручни, спинки кресел, окна, полы и двери. А с 15 апреля в транспорте действует масочный режим.

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