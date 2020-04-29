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29.04.2020 13:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Чаяндинском месторождении развернут полевой госпиталь

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
На Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, в кратчайшие сроки будет развернут полевой госпиталь МЧС.
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Заместитель председателя правительства - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил минздраву и Роспотребнадзору совместно с минтрансом, ПАО "Газпром" и правительством Якутии до 1 мая разработать комплекс мер по недопущению распространения заболевания, в том числе развернуть полевой госпиталь. В первую очередь будет обеспечена транспортировка находящихся в тяжелом состоянии больных из вахтовых поселков в медицинские учреждения, расположенные на территории других субъектов РФ, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства Якутии.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Нужно гарантировать людям безопасность их здоровья и жизни. Необходимо решить вопросы с пребыванием работников на месторождении: организовать лечение заболевших, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и медикаментами, проработать транспортировку людей с месторождения, - подчеркнул Юрий Трутнев.

На Чаянде расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций, где размещено более 10 тысяч человек. Первые инфицированные были выявлены здесь 11 апреля. 17 апреля глава Якутии Айсен Николаев ввел на месторождении карантин, и сразу начался вывоз больных в медицинские учреждения. Сейчас 56 заболевших вахтовиков находятся в больницах Якутии, еще 39 работников - в стационарах города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди них уже есть выздоровевшие.

Сразу после объявления карантина на Чаянду прибыли специалисты "Согаза". В помощь им из Якутска были направлены сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и бригада медиков. В течение двух дней у всех вахтовиков были взяты тесты на коронавирус. Их результаты пока неизвестны. Скорее всего, в ряде вахтовых поселков будет проведено повторное тестирование. Айсен Николаев объяснил это тем, что разделение на инфицированных и здоровых еще не завершено.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Вахтовиков с COVID-19 с Чаяндинского месторождения вывезут в медучреждения

- За последние сутки мы провели достаточно серьезную работу с руководством "Газпрома", подрядных организаций, Роспотребнадзором, правительством страны. Согласован и подписан план действий, который предусматривает начало вывоза вахтовых рабочих в ближайшие дни. Мы его начинаем реализовывать. Очень важно, чтобы "Газпром" сохранял порядок в вахтовых поселках. Мы за то, чтобы как можно быстрее все медицинские мероприятия провести и вывезти оттуда людей, у которых вахта закончилась, - рассказал глава Якутии.

По его словам, по прибытии в другие регионы здоровых людей на 14 дней будут помещать в обсерваторы, а заболевших - в инфекционные больницы.

В ООО "Газпром добыча Ноябрьск" отмечают, что при всех сложностях на Чаянде обеспечивается непрерывность производственного процесса.

Тем временем

В среду на месторождении была открыта "горячая линия" для работников ООО "Газпром добыча Ноябрьск" и подрядных организаций. Как сообщили в оперативном штабе, по ней могут обращаться все, кто сегодня находится на территории месторождения.

"Горячая линия" доступна по номерам:

+73496361689 (основной);

+73496361653 (дополнительный).

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