В Благовещенске нашли автора фейка о разрушении моста через Зею

В Благовещенске полицейские установили личность гражданина, который распространял недостоверную информацию о разрушении моста через реку Зея.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области, в одном из популярных мессенджеров появилось видео, в котором автор утверждает, что из-за ЧП в реку упал автобус с людьми.
В итоге мужчина объяснил, что ролик разослал друзьям ради шутки и не предполагал, что это вызовет панику.
"Собранные по данному факту материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - отмечается в сообщении.
По закону об ответственности за распространение фейковых новостей благовещенцу грозит штраф до 100 тысяч рублей.
Напомним, что 26 апреля на автодорожном мосту в Благовещенске разрушилась опорная часть плиты проезжей части. Восстановительные работы продлятся 20-30 дней.