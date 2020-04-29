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29.04.2020 03:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Благовещенске нашли автора фейка о разрушении моста через Зею

Текст: Артем Красиков

В Благовещенске полицейские установили личность гражданина, который распространял недостоверную информацию о разрушении моста через реку Зея.

В Приамурье новый мост через Зею начнут строить в 2020 году

Как сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области, в одном из популярных мессенджеров появилось видео, в котором автор утверждает, что из-за ЧП в реку упал автобус с людьми.

В итоге мужчина объяснил, что ролик разослал друзьям ради шутки и не предполагал, что это вызовет панику.

"Собранные по данному факту материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - отмечается в сообщении.

По закону об ответственности за распространение фейковых новостей благовещенцу грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Напомним, что 26 апреля на автодорожном мосту в Благовещенске разрушилась опорная часть плиты проезжей части. Восстановительные работы продлятся 20-30 дней.

Происшествия Правосудие Следствие Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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