Застрявших на сахалинском судне буревестников вернули на волю

Буревестников, которые застряли на одном из грузовых судов в порту сахалинского города Холмска, спустили на воду. Об этом ТАСС сообщил директор фонда "Зеленый Сахалин" Александр Иванов. Таким образом большинство птиц удалось спасти.

Напомним, что в понедельник стало известно о том, что несколько сотен птиц приземлились на палубу, пришвартованного в порту судна, привлеченные свечением. Буревестники селятся вблизи океанов, парят на волнами, спускаются на воду и взмывают прямо оттуда в небо. При встречном потоке ветра они также могут легко влететь со скалы. Но на суше эти существа оказываются беспомощными из за особого строения тела и крыльев. Им трудно перемещаться по ней, а воспарить оттуда и вовсе невозможно. Поэтому птицы стали пленниками на корабле.

Своих "гостей" моряки засняли на видео и выложили в интернет. На кадрах видно, как одни мужчины ходят между заполонившими судно птицами, пиная их ногами, чтобы суметь пройти, а другие, метлой пытаются смести их в воду.

Тем временем очевидцы заявили, что экипаж начал погрузочно-разгрузочные работы, не позаботившись о том, чтобы убрать с судна буревестников. Часть птиц придавили. Руководство порта заверило, что это не так, и работы начались позже. При этом сотрудников лесничества, которые приехали на место, в порт не пропустили. Объяснили это тем, что объект режимный, к тому же сейчас введены дополнительные меры безопасности, связанные с угрозой распространения коронавируса.

По словам Александра Иванова, сейчас ситуация разрешилась. Часть птиц уже улетела. Однако в акватории уже были замечены несколько мертвых буревестников.

В ситуации разбираются местные власти и природоохранная прокуратура. Порт и судовладелец получили предостережения о недопустимости нарушения законодательства в сфере охраны объектов животного мира, с указанием на предусмотренную административную ответственность.