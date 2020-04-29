Нижегородцев наказали за хороводы во время самоизоляции

Нижегородские полицейские составили протоколы на двух участников массовых народных гуляний в Стригинском бору. Люди собрались на празднование вопреки действующему в регионе режиму повышенной готовности.

В ГУ МВД по Нижегородской области пояснили, что 28 апреля в отдел полиции №1 Нижнего Новгорода были доставлено четверо граждан. Двое из них являлись участниками народных гуляний, попавших на видео, которое разошлось по соцсетям. Двое других в празднике не участвовали, но также находились в общественном месте, нарушая действующие ограничения.

На всех четверых были составлены протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ - "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Материалы были направлены в суд, который примет решение о мере наказания.

В ведомстве уточнили, что полиция устанавливает остальных участников народных гуляний. Напомним, видео было снято в Стригинском бору 26 апреля. Нижегородцы водили хороводы, по всей видимости, отмечая Красную горку.