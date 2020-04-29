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29.04.2020 15:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омичка притворялась мужчиной ради денег и подарков

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Омские полицейские задержали 26-летнюю кассиршу, изображавшую пострадавшего в ДТП мужчину. По предварительным данным, таким оригинальным способом она вымогала деньги у своей приятельницы.

Фото: Gettyimages
Как уберечься от новых видов мошенничества

За помощью в полицию обратилась 26-летняя омичка. Она сообщила, что познакомилась в социальной сети с весьма приятным молодым человеком-ровесником и начала с ним встречаться. Парень признался ей, что лишился первичных половых признаков после тяжелой аварии и сейчас их восстанавливает. Однако процедуры дорогостоящие и ему требуется 180 тысяч рублей.

Сердобольная омичка взяла кредит, чтобы помочь возлюбленному. Помимо этого, она подарила ему золотую цепочку, мобильный телефон, а также дала 50 тысяч рублей на погашение долгов. Их романтические отношение продолжались около месяца. А потом омичка узнала, что ее парень - девушка. По словам пострадавшей, она начала заводить разговоры о свадьбе. Однако друг заявил, что никогда не сможет на ней жениться. В ходе ссоры и выяснилось, что он на самом деле не является мужчиной. Обиженная омичка написала заявление в правоохранительные органы.

В отношении обманщицы возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

- Установлено, что к каждой встрече злоумышленница тщательно готовилась: делала мужскую прическу, использовала соответствующие предметы гардероба, - сообщает УМВД России по Омской области.

Сама подозреваемая утверждает, что возлюбленная дарила ей подарки и давала деньги добровольно. Она потратила их на развлечения и повседневные нужды.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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