В Омске приземлился спецборт с 50 зараженными COVID-19 из Якутии

Омская область стала первым регионом России, принявшим больных с COVID-19 из другого округа. Медики пришли на помощь коллегам из Якутии, где не хватает ресурсов для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Сегодня в омском аэропорту приземлился самолет с жителями Республики Саха, у которых диагностирован COVID-19. Пятьдесят пациентов будут проходить лечение в Прииртышье.

Известно, что полет больные перенесли хорошо. Тяжелых пациентов среди них нет.

- Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Минздраву РФ и Роспотребнадзору следует предусмотреть схемы межрегионального взаимодействия, включая прием больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта, - отмечают в минздраве региона.

В Омской области ситуация по коронавирусу одна из самых стабильных. В регионе зафиксировано 82 случая инфекции, 22 человека уже выздоровели.

- На данный момент омская медицина способна оказывать помощь не только своим жителям, но и жителям других регионов, где здравоохранение в силу разных причин не справляется, - говорит министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. - Это граждане нашей страны, которые оказались в нетипичной ситуации, и в наших силах им помочь. Наша система здравоохранения располагает необходимым ресурсом.

Пациенты с коронавирусом из Якутии уже размещены изолированно в городской больнице №11 и инфекционной больнице №1 имени Долматова. Прогнозы их лечения пока благоприятные. В Омске они будут дополнительно обследованы на сопутствующие хронические заболевания, пройдут процедуры КТ и МРТ. Медицинские учреждения укомплектованы всем необходимым оборудованием.