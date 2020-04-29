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29.04.2020 14:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"РГ" помогла инвалиду получить льготное лекарство в самоизоляции

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Режим самоизоляции в российских регионах изменил многое, в том числе - к лучшему. Например, в Новосибирске инвалиду, чтобы получить льготное лекарство, сегодня не надо идти в поликлинику. Достаточно сообщить о том, что кончились лекарства, по телефону, и их принесут на дом - причем сразу на три месяца. Справиться с нагрузкой поликлиникам помогают волонтеры Общероссийского народного фронта - молодежь забирает коробки с препаратами и разносит по адресам. Ежедневно - десятки заявок.

И это, безусловно, прекрасное решение проблемы. Но, как выясняется, не везде и не всегда. Как подтвердили "РГ" в министерстве здравоохранения Новосибирской области, есть и жалобы - больные люди боятся остаться без препаратов. Каждый раз причиной сбоя становится пресловутый "человеческий фактор" - тот самый, который заставляет многих поступать не совсем по-человечески. Если что-то идет не так - обращаться надо к руководителю медучреждения, посоветовали мне в минздраве. И выход обязательно будет найден.

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"РГ" пришлось это проверить. С прошлой недели начались тревожные звонки от постоянного героя наших публикаций Александра Жукова - он живет в Новосибирском доме ветеранов и активно отстаивает собственные права. Как инвалид Александр Жуков получает целый список бесплатных лекарств. Раньше сам приходил за ними в поликлинику - как положено, раз в месяц. А сейчас его туда не пускают - вернее, не выпускают из дома ветеранов, постояльцев из группы риска "заперли" на строгий карантин. Большинство жильцов переносят это спокойно, но не Жуков. Тут есть тонкость. Услуги по обеспечению льготными лекарствами в доме есть, но они платные. Не желая тратить свою очень небольшую пенсию на то, что государство делает для инвалидов бесплатно, Жуков этими услугами не пользуется. А пользуется гарантиями ОМС и спокойно, без денег, обслуживается в поликлинике.

Но в устоявшийся за годы порядок вмешался вирус, и Жуков, оставшись без лекарств, запаниковал. За помощью обратился в ОНФ - волонтеры уже несколько раз привозили ему продукты, потому что питаться в столовой дома за большие деньги Жуков тоже не желает (это стало причиной его постоянных судебных споров с администрацией дома).

- Но с продуктами проще, купили, привезли, и все, - рассказала "РГ" координатор регионального отделения ОНФ Ирина Липатникова. - Поликлиника же почему-то уже несколько дней не идет с нами на контакт, хотя обычно в подобной ситуации никаких сложностей не возникает. Связались с минздравом, ждем…

Фото: Татьяна Кравченко
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Почему поликлиника №9 оказалась такой неотзывчивой, решила выяснить и "РГ". Сегодня из одной регистратуры меня отправили в другую, там, найдя Жукова в базе льготников, посоветовали обратиться за комментариями к главврачу - Александру Калиниченко. Его долго звали к трубке, но ответить корреспонденту обладатель звания "Лучший врач года 2017" не захотел. Передал - все комментарии через пресс-службу минздрава.

Таким образом, круг замкнулся: в минздрав-то я позвонила первым делом. Утешило только одно - часа через два-три радостно взволнованный Жуков (его я снабдила номерами телефонов, и он тоже принялся звонить в министерство) сообщил: его лекарства нашлись! Во всяком случае, часть. По версии медсестры из поликлиники, она уже несколько дней назад принесла препараты в дом ветеранов. И оставила у здешних медсестер, так как в доме числятся четыре Жукова, и она не смогла выяснить, кому из них передать. Сегодня это стало наконец-то ясно, но вот лекарств в коробке… недосчитались. Кто-то ими уже воспользовался.

Недостающее обещают принести завтра.

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