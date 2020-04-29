В ЕР попросили прокуратуру проверить информацию о поджоге чиновниками леса

В "Единой России" назвали беспрецедентной историю с возможным поджогом леса чиновниками в Иркутской области. А правозащитный центр партии направил обращение в прокуратуру по этому поводу.

Ранее в соцсетях появилась информация о возможной причастности чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области к поджогу сухой травы неподалеку от леса рядом с урочищем Лупиловым. Сейчас Следственное управление СК РФ по области проверяет эту информацию.

На ситуацию в своем Twitter отреагировал заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

"Беспрецедентная история. Вдвойне беспрецедентна она тем, что поджигатели - подчиненные главы Усть-Кутского района Тамары Климиной, избранной от ЛДПР. А задержал их с поличным - глава Усть-Кутска Александр Душин, избранный от "Единой России", - написал он.

Кроме того, член рабочей группы "Правозащитного центра" "Единой России" Александр Якубовский обратился к прокурору Иркутской области с просьбой проверить данные факты и "принять незамедлительные меры реагирования", сообщает пресс-служба партии.

"Использовать лес, поджоги, пожары в политических игрищах - это недопустимо. И в том случае, если данные факты о поджоге будут подтверждены - то к данным чиновникам должны быть применены максимально строгие меры наказания", - подчеркнул Якубовский.