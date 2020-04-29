В Кузбассе после крупного пожара завели дело о халатности чиновника

Уголовное дело о халатности возбуждено после крупного пожара в селе Постниково Ижморского района Кузбасса на основании материалов прокурорской проверки.

Как писала "РГ", пожар, произошедший в селе 23 апреля, уничтожил 24 строения, 18 из которых - жилые. Без крова остались 44 человека, включая 12 несовершеннолетних детей. Это случилось, как выяснилось в ходе проверки, из-за халатности конкретного должностного лица.

Постановлением главы местной администрации в районе с 20 апреля установлен особый противопожарный режим. Это означает, что начальники территориальных отделов муниципалитета были обязаны принять меры по своевременной очистке территорий от горючих отходов, мусора, сухой травы, провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. В том числе исключить возможность переброса огня при полевых и лесных пожарах на здания и сооружения, определить места устройства минерализованных полос, увеличить противопожарные разрывы по границам населенных пунктов.

Однако в данном случае всего этого сделано не было. В Постниково не только не убрали заблаговременно сухую траву, но и не устранили серьезные неполадки, помешавшие пожарным брать воду из водонапорных башен в населенном пункте. В момент ЧС там была отключена электроэнергия и не работала задвижка на одной из башен.

- Таким образом, бездействие начальника Постниковского территориального отдела повлекло причинение особо крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов граждан, - уточнила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Материалы проверки по факту возгорания жилых домов первый заместитель прокурора области Андрей Тимошичев направил в региональное следственное управление СК РФ.

- По версии следствия, подозреваемый допустил халатность при обеспечении противопожарного режима на вверенной ему территории, и в результате свободного распространения огня со стороны региональной трассы Томск - Мариинск, где произошло возгорание сухой растительности, пожар перешел на жилые дома и другие строения, - сообщила официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева. - Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 293 УК РФ. В ходе расследования будет истребована документация, подтверждающая осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности либо их отсутствию. Предстоит допросить и признать всех пострадавших потерпевшими, а также провести различные экспертизы.