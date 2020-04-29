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29.04.2020 10:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске создали инвалидную коляску-ступенькоход для рыбаков

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Выпускник Новосибирского государственного технического университета, инженер Иван Невзоров сконструировал первую в мире инвалидную коляску-ступенькоход с полным приводом для грибников и рыбаков.
Фото: Пресс-служба Новосибирского государственного технического университета Фото: Пресс-служба Новосибирского государственного технического университета
Фото: Пресс-служба Новосибирского государственного технического университета
Фото: Saber Interactive
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Инновационное устройство позволяет людям с ограниченными возможностями не только без проблем передвигаться по улицам, но и заниматься любимым делом - ездить на рыбалку и за грибами или просто гулять по лесу. Коляска-ступенькоход способна передвигаться по любому бездорожью - в том числе по грунтам с низкой несущей способностью: грязи, песку и илу.

- Коляска снабжена полным приводом на все колеса, а также грязевой резиной с глубокими грунтозацепами, - рассказал "РГ" представитель НГТУ Юрий Лобанов. - За счет небольшого веса и малого давления на грунт ее проходимость сопоставима с проходимостью подготовленного внедорожника. Она может разворачиваться на месте, как гусеничный вездеход, что дает ей на бездорожье преимущество перед автомобилями.

В апреле изобретатели испытали коляску на берегу озера. Неоднократный победитель международных гонок на инвалидных колясках, кибатлон-спортсмен Юрий Ларин с легкостью преодолел на вездеходе множество препятствий. Коляска прошла даже по мокрой пеcчаной колее, на которой застрял автомобиль марки Mersedes.

- Этой кайф! Настоящая свобода! - поделился впечатлением новосибирский спортсмен, более 20 лет прикованный к инвалидному креслу.

- Наша коляска даст возможность инвалидам поехать на реку или в лес, когда вздумается, - говорит Иван Невзоров - Хотя проехать по берегу реки иногда бывает проще, чем по некоторым улицам российских городов.

Этой зимой Невзоров и Ларин испытывали вездеход на городских улицах. Для серии экспериментов ученый выбрал условия обычного зимнего Новосибирска. Опытными площадками стали заснеженный спуск в метро, обледенелые каменные ступени часовни на Красном проспекте и не очищенные от снега и льда пешеходные пути. Инновационная коляска с легкостью преодолела даже самые высокие и крутые ступени. Однако едва не застряла на чудовищном обледенелом пандусе одной из новосибирских аптек.

Инженеры рассчитывают, что ступенькоход поможет людям с ограниченными возможностями преодолевать любые преграды вне зависимости от погодных условий.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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