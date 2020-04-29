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29.04.2020 10:30
Рубрика: Легковые авто

Nissan уволит почти четверть сотрудников питерского завода

Текст: Борис Захаров
Фото: Игорь Самойлов / РИА Новости Фото: Игорь Самойлов / РИА Новости
Фото: Игорь Самойлов / РИА Новости

Непростая ситуация на автомобильном рынке вынудила руководство российского отделения Nissan прибегнуть к сокращениям персонала завода в Санкт-Петербурге - будет уволено около 450 сотрудников.

Как заявили агентству "Интерфакс" в пресс-службе предприятия, такое число сотрудников будут сокращено к августу текущего года. Соответственно, завод перейдет на односменный режим работы.

Напомним, что в настоящее время на питерском заводе Nissan трудоустроено примерно 2 тысячи человек. В начале марта руководство ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" уже анонсировало планы перевести свой петербургский завод на односменный график, однако тогда речь об увольнениях не шла, а мера была названа временной - сообщалось о смены режима работы на несколько месяцев.

Фото: www.carscoops.com
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При этом руководители предприятия объяснили переход на одну смену экономической ситуацией.

"Данная мера обусловлена исключительно ситуацией на рынке, с коронавирусом не связана", - отмечали в компании.

Но из-за мер по предотвращению распространения коронавируса Nissan приостановил производство в Петербурге до конца апреля.

Напомним, что в 2019 году петербургский завод Nissan сократил выпуск на 7,4%, до 52,3 тысячи автомобилей. Российские продажи компании в прошлом году упали на 20%, почти до 70 тысяч машин.

Завод Nissan в Петербурге открылся в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил 200 млн долларов, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускает кроссоверы X-Trail, Murano и Qashqai. Мощность составляет 100 тысяч автомобилей в год.

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