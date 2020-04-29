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29.04.2020 14:18
Рубрика: Дороги

До 2024 года Росавтодор построит 12 обходов городов

Текст: Евгений Гайва
Росавтодор построит 12 автодорожных обходов крупных городов на федеральных трассах к 2024 году, сообщил Минтранс.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Работы будут выполнены в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. По части объектов работы уже начались, в частности, это обходы Усолья-Сибирского, Анапы, Мариинска, Канска, Волгограда и Гудермеса.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"Обход Анапы станет частью скоростного коридора из Сочи к Севастополю. Его строительство расширит возможности транспортной связи Крыма с материковой частью РФ и позволит освободить дорожную сеть города от транзитного транспорта", - пояснили в Минтрансе.

Также проектируются обходы вокруг Рязани, Хасавюрта и Владикавказа. Ведется подготовка проектной документации по обходам Набережных Челнов, Медыни и Иванова.

В Кемеровской области продолжается строительство обхода Мариинска. В Красноярском крае строится 18-километровый участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" - обход Канска (1045-1061 км).

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"Возведение четырехполосного участка - один из важных этапов развития федеральной трассы Р-255 "Сибирь", которая входит в состав азиатского маршрута АН6 Международной азиатской сети (Asian Highway). Масштабный проект включает строительство трех разноуровневых развязок и трех левоповоротных петель, пяти путепроводов, мостовых сооружений через реки Тельминка, Картагон, Целота и Биликтуйка", - отметили в Минтрансе.

Продолжается реализация первого этапа строительства обхода Волгограда. Этот объект является частью международного транспортного коридора "Север - Юг", а также обеспечивает доступ к морским портам Каспийского бассейна. Новая объездная дорога не только снизит нагрузку на городскую дорожную сеть, но и улучшит транспортную обстановку на федеральных трассах Р-22 "Каспий" и А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной.