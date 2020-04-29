Новости

Португалия собирается 2 мая отменить режим чрезвычайного положения 15:26
Студенты-медики в Москве будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах 15:26
Треть пациентов с COVID-19 на Южном Урале лечится на дому 15:13
Минздрав: РФ на плато не вышла, но прирост заболевших COVID-19 снижается 15:12
Во Втором кассационном суде сдали кровь для зараженных COVID-19 15:11
В Роспотребнадзоре рассказали о трудностях с тестированием на COVID-19 15:06
Юрий Лоза объяснил, за что невзлюбил Тома Круза 15:04
Невидимый невооруженным глазом слой обнаружен в храме Осириса 14:48
Порывы ветра в новой Москве превысили 23 метра в секунду 14:46
Нижегородцев наказали за хороводы во время самоизоляции 14:46
Два калининградских пляжа получили "Голубой флаг" 14:45
Умирающий суббренд Nissan анонсировал новинку 14:40
Минздрав Челябинской области закрыт на карантин 14:39
NASA представило проект аппарата для лазерной добычи льда на Луне 14:37
Google Meet стал бесплатным для всех пользователей 14:35
В Петербурге подтвердили смерть двух пациентов с COVID-19 14:34
В Югре скончался третий пациент с коронавирусом 14:30
МИД РФ оценил ситуацию после закрытия программы школьных обменов с США 14:29
Абэ назвал условие, при котором Олимпиаду могут отменить 14:28
Белый медведь в зоопарке Ижевска убил приехавшую к нему медведицу 14:27
Эксперимент подтвердил теорию о новом средстве в борьбе с ожирением 14:27
В столице обновлен рекорд низкого атмосферного давления 14:24
Полицейский выстрелил в калининградца, метнувшего в него нож 14:23
В городах Крыма 9 мая состоятся авиапарады и салюты 14:23
В МЧС России подтвердили обнаружение еще двух погибших при пожаре в Выборге 14:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 15:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Задели за живое

Экологи Крыма разочарованы преобразованием заповедника в национальный парк
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Крым № 93(8147)
Ученые-экологи, настаивавшие на сохранении Крымского природного заповедника, ставшего теперь национальным парком, с горечью говорят об изменении статуса. Администрация парка в свою очередь уверяет, что все опасения за судьбу этого уголка Крыма напрасны.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

"РГ" уже писала о проекте преобразования Крымского природного заповедника в национальный парк ("Удар по Красной книге" в номере "РГ-Неделя" от 26 июня 2019 года). Тогда ученых встревожило намерение авторов документа увеличить площадь хозяйственной и рекреационной зон в 10 раз - до 40 процентов общей территории заповедника.

Фото: Анна Колмакова
В Крыму жители трех сел попросили закрыть карьер, разрушающий их дома

Из всех 34,6 тысячи гектаров планировался перевод до 6809 гектаров в статус хозяйственной зоны национального парка, а еще 7292 гектара должны были стать рекреационной зоной. Недоумение экологов вызвало желание разрешить проведение джипинг-туров, организацию приключенческого туризма, конференций, строительство коттеджей под вывеской визит-центров. Предполагалось создать 35 туристических маршрутов и увеличить количество автомобильных с трех до девяти.

Но самой острой критике ученые подвергли ту часть проекта, которая касалась остающейся заповедной части. Ее планировали разбить на четыре обособленных друг от друга островка, разделенных хозяйственной зоной. Ученые настаивали на ином варианте, предусматривающем присоединение к границам заповедника новых территорий по его периметру, где и можно было, по их мнению, обустраивать инфраструктуру национального парка.

В итоге появился третий вариант, ставший окончательным. Крымский природный заповедник все же оставили в старых границах, понизив его статус до национального парка. Но многое из того, что критиковали ученые, в итоговой вариант не вошло. Размер хозяйственной зоны составил около 1,6 тысячи гектаров, а рекреационной - 5,4 тысячи. Заповедными остались 10,2 тысячи гектаров (чуть менее трети территории нацпарка). На половине территории разрешены экскурсии и познавательный туризм. Никакого футбола и йога-сессий. Ученые-экологи назвали такое решение половинчатым.

- Конечно, понижение статуса заповедника до нацпарка это плохо, - поделился мнением профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета Сергей Иванов. - И, тем не менее, считать это нашим полным поражением тоже нельзя. Хозяйственная зона составляет уже не 20 процентов, как раньше, а только 4,5, а рекреационная сокращена с 20 до 15 процентов территории.

Эксперт отметил, что хоззона больше не режет заповедник пополам, она вся идет по границам парка, а рекреационная - в основном вдоль двух дорог или представлена отдельными островками.

- Стоит ли обсуждать в этой ситуации, кто выиграл больше - защитники природы или те, кто хотел запустить бизнес-проект на заповедных землях? - говорит профессор Иванов. - По-моему, не стоит.

В Крыму вновь пообещали остановить добычу песка на Бакальской косе

Более сдержанно оценил изменения глава ассоциации "Экология и мир", академик Виктор Тарасенко. По его мнению, утверждение окончательного варианта плана нацпарка прошло с нарушениями.

- Мы ничего не знали об общественном обсуждении проекта, его попросту не было, - говорит эксперт. - И конечно оставить от заповедника 30 процентов его территории - это недопустимо. Мы же понимаем, что коммерсантам достаточно одной ногой встать на краешек, чтобы потом занять все пространство.

Если понижение статуса было неизбежно, то вторжение человека допустимо не более чем на 5-7 процентах территории. Академик Тарасенко не скрывает разочарования от того, что мнение 70 ученых - экологов, биологов, географов, подписавших обращение по поводу судьбы заповедника, проигнорировали. При этом Крым находится на последнем месте в России по площади заповедных территорий, утверждают эксперты.

В администрации нацпарка "РГ" пояснили, что никаких нарушений при подготовке проекта не было. Более того, не было предыдущего варианта проекта, который в прошлом году критиковали ученые и против которого подписывали обращение. На общественные слушания документ поступил в единственном варианте.

У погибших в Крыму дельфинов нашли превышение ПДК ртути в 550 раз

- Есть положение о национальном парке, перед принятием его выносили на публичные слушания, через интернет, как это положено по закону. Положение прошло согласование во всех министерствах. Никаких замечаний, в том числе от экологов, к нему не было, - утверждает директор национального парка "Крымский" Елена Деркач. - Все сделано по закону. Развиваться и содержаться парк тоже будет по закону.

Всплеск внимания к судьбе заповедной территории и разговоры о разных вариантах планировки нацпарка - это "буря в стакане воды", уверяют в администрации. Сейчас нацпарк предлагает посетителям три автомобильных экскурсионных маршрута в сопровождении сотрудника. Эта услуга существовала много десятилетий и в то время, когда здесь был заповедник. В будущем планируется создание пешеходного маршрута. Раскрыть другие подробности плана развития нацпарка в администрации отказались, сославшись на коммерческую тайну.

- "Крымский" - единственный нацпарк в структуре управления делами президента, оно хочет сделать его жемчужиной, - говорит Елена Деркач. - Вреда этой территории никто не нанесет, а все остальное - на уровне разговоров. .

Справка "РГ"

Национальный парк "Крымский" (Крымский природный заповедник) занимает площадь 34?564 гектаров. В 1913 году на этой территории был создан "Заказник императорских охот". Здесь произрастает более 1200 видов растений (половина крымской флоры), из них 29 видов занесены в Европейский красный список, а еще девять видов охраняются Бернской конвенцией. 100 видов растений и грибов, растущих в заповеднике, занесены в Красную книгу России. В заповедной зоне обитает свыше 200 видов позвоночных животных (половина от всех, встречающихся в Крыму), многие из которых охраняются законом. Беспозвоночных животных насчитывается более 8000 видов.

Крымский природный заповедник был преобразован в национальный парк "Крымский" в составе ФГБУ "Комплекс "Крым" Управления делами президента РФ постановлением правительства России N 1091 "О создании особо охраняемых природных территорий федерального значения на территории Республики Крым" от 13 сентября 2018 года. Процесс преобразования продолжался до утверждения положений о нацпарке.

Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание