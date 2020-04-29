Ученые-экологи, настаивавшие на сохранении Крымского природного заповедника, ставшего теперь национальным парком, с горечью говорят об изменении статуса. Администрация парка в свою очередь уверяет, что все опасения за судьбу этого уголка Крыма напрасны.

"РГ" уже писала о проекте преобразования Крымского природного заповедника в национальный парк ("Удар по Красной книге" в номере "РГ-Неделя" от 26 июня 2019 года). Тогда ученых встревожило намерение авторов документа увеличить площадь хозяйственной и рекреационной зон в 10 раз - до 40 процентов общей территории заповедника.

Из всех 34,6 тысячи гектаров планировался перевод до 6809 гектаров в статус хозяйственной зоны национального парка, а еще 7292 гектара должны были стать рекреационной зоной. Недоумение экологов вызвало желание разрешить проведение джипинг-туров, организацию приключенческого туризма, конференций, строительство коттеджей под вывеской визит-центров. Предполагалось создать 35 туристических маршрутов и увеличить количество автомобильных с трех до девяти.

Но самой острой критике ученые подвергли ту часть проекта, которая касалась остающейся заповедной части. Ее планировали разбить на четыре обособленных друг от друга островка, разделенных хозяйственной зоной. Ученые настаивали на ином варианте, предусматривающем присоединение к границам заповедника новых территорий по его периметру, где и можно было, по их мнению, обустраивать инфраструктуру национального парка.

В итоге появился третий вариант, ставший окончательным. Крымский природный заповедник все же оставили в старых границах, понизив его статус до национального парка. Но многое из того, что критиковали ученые, в итоговой вариант не вошло. Размер хозяйственной зоны составил около 1,6 тысячи гектаров, а рекреационной - 5,4 тысячи. Заповедными остались 10,2 тысячи гектаров (чуть менее трети территории нацпарка). На половине территории разрешены экскурсии и познавательный туризм. Никакого футбола и йога-сессий. Ученые-экологи назвали такое решение половинчатым.

- Конечно, понижение статуса заповедника до нацпарка это плохо, - поделился мнением профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета Сергей Иванов. - И, тем не менее, считать это нашим полным поражением тоже нельзя. Хозяйственная зона составляет уже не 20 процентов, как раньше, а только 4,5, а рекреационная сокращена с 20 до 15 процентов территории.

Эксперт отметил, что хоззона больше не режет заповедник пополам, она вся идет по границам парка, а рекреационная - в основном вдоль двух дорог или представлена отдельными островками.

- Стоит ли обсуждать в этой ситуации, кто выиграл больше - защитники природы или те, кто хотел запустить бизнес-проект на заповедных землях? - говорит профессор Иванов. - По-моему, не стоит.

Более сдержанно оценил изменения глава ассоциации "Экология и мир", академик Виктор Тарасенко. По его мнению, утверждение окончательного варианта плана нацпарка прошло с нарушениями.

- Мы ничего не знали об общественном обсуждении проекта, его попросту не было, - говорит эксперт. - И конечно оставить от заповедника 30 процентов его территории - это недопустимо. Мы же понимаем, что коммерсантам достаточно одной ногой встать на краешек, чтобы потом занять все пространство.

Если понижение статуса было неизбежно, то вторжение человека допустимо не более чем на 5-7 процентах территории. Академик Тарасенко не скрывает разочарования от того, что мнение 70 ученых - экологов, биологов, географов, подписавших обращение по поводу судьбы заповедника, проигнорировали. При этом Крым находится на последнем месте в России по площади заповедных территорий, утверждают эксперты.

В администрации нацпарка "РГ" пояснили, что никаких нарушений при подготовке проекта не было. Более того, не было предыдущего варианта проекта, который в прошлом году критиковали ученые и против которого подписывали обращение. На общественные слушания документ поступил в единственном варианте.

- Есть положение о национальном парке, перед принятием его выносили на публичные слушания, через интернет, как это положено по закону. Положение прошло согласование во всех министерствах. Никаких замечаний, в том числе от экологов, к нему не было, - утверждает директор национального парка "Крымский" Елена Деркач. - Все сделано по закону. Развиваться и содержаться парк тоже будет по закону.

Всплеск внимания к судьбе заповедной территории и разговоры о разных вариантах планировки нацпарка - это "буря в стакане воды", уверяют в администрации. Сейчас нацпарк предлагает посетителям три автомобильных экскурсионных маршрута в сопровождении сотрудника. Эта услуга существовала много десятилетий и в то время, когда здесь был заповедник. В будущем планируется создание пешеходного маршрута. Раскрыть другие подробности плана развития нацпарка в администрации отказались, сославшись на коммерческую тайну.

- "Крымский" - единственный нацпарк в структуре управления делами президента, оно хочет сделать его жемчужиной, - говорит Елена Деркач. - Вреда этой территории никто не нанесет, а все остальное - на уровне разговоров. .

Справка "РГ"

Национальный парк "Крымский" (Крымский природный заповедник) занимает площадь 34?564 гектаров. В 1913 году на этой территории был создан "Заказник императорских охот". Здесь произрастает более 1200 видов растений (половина крымской флоры), из них 29 видов занесены в Европейский красный список, а еще девять видов охраняются Бернской конвенцией. 100 видов растений и грибов, растущих в заповеднике, занесены в Красную книгу России. В заповедной зоне обитает свыше 200 видов позвоночных животных (половина от всех, встречающихся в Крыму), многие из которых охраняются законом. Беспозвоночных животных насчитывается более 8000 видов.

Крымский природный заповедник был преобразован в национальный парк "Крымский" в составе ФГБУ "Комплекс "Крым" Управления делами президента РФ постановлением правительства России N 1091 "О создании особо охраняемых природных территорий федерального значения на территории Республики Крым" от 13 сентября 2018 года. Процесс преобразования продолжался до утверждения положений о нацпарке.