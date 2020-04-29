Кубань стала первым регионом, который объявил карантин из-за коронавируса. Нарушителей режима нещадно штрафуют, но суды не всегда соглашаются с теми, кто выписывает эти штрафы. Так произошло в Щербиновском районе, где сотрудник Роспотребнадзора составил административный протокол на заместителя главы муниципалитета Сергея Плахотного, который помог оказавшейся в безвыходной ситуации семье.

Чиновнику грозил крупный штраф. Однако суд постановил прекратить дело, доказав, что инструкции и человечность - вещи совместимые даже в чрезвычайных условиях.

Этот день у замглавы начался с инспекции работы карантинных постов. На въезде в райцентр сотрудник полиции показал на автомобиль, который простоял здесь всю ночь. В ней находились женщина-водитель, ее пожилая мать и трехлетняя дочка, страдающая астмой: они направлялись в соседний Ейск, но за пределами Щербиновского района пропуск уже не действовал. Оказалось, заканчивался ингалятор, что грозило ребенку приступом. Медлить было нельзя, поэтому Плахотный распорядился выдать пропуск для проезда в границах муниципалитета за своей подписью.

"Поступить по-другому я не мог. Ведь мы должны рассматривать каждый случай индивидуально, всего в правилах не пропишешь. Требуется вникать в каждую ситуацию и в любой из них - оставаться людьми. Насколько смог, я это сделал", - пояснил Сергей Плахотный.

Однако на другом посту ГИБДД автомобиль остановили, и полицейские, не найдя фамилии водителя в своем списке, зафиксировали нарушение. В отделе Роспотребнадзора оценили действия чиновника согласно статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" Административного кодекса. Здесь посчитали, что женщине нужно было письменно обратиться в администрацию и ждать рассмотрения заявления. То, что на это могло уйти время, а значит, здоровью больного ребенка был бы причинен вред, не убедило сотрудников ведомства.

В результате в отношении замглавы района был составлен административный протокол, а дело передано в суд. Плахотному, как должностному лицу, грозил штраф в размере до 150 тысяч рублей.

"Поступить по-другому я не мог: каждый случай нужно рассматривать индивидуально, всего в правилах не пропишешь"

Но в суде приняли во внимание, что сотрудник администрации поступил не как формалист, а как человек. При рассмотрении дела федеральный судья Ольга Халдина пришла к выводу, что выдача пропуска в обход установленной процедуры была вызвана крайней необходимостью (то есть является одним из правоприменительных средств предотвращения опасности и соответствует охраняемым законом интересам личности). В соответствии с вердиктом Фемиды производство по этому административному делу в отношении человечного чиновника было прекращено.

...Похожие ситуации произошли и в других районах. Так, Крымский райсуд прекратил дело об административном правонарушении, возбужденном в отношении местного жителя: он с беременной супругой на автомобиле направлялся в женскую консультацию, где она проходила лечение в дневном стационаре. А в Приморско-Ахтарске Фемида встала на сторону индивидуального предпринимателя, которому выписали штраф, хотя его предприятие было включено в перечень организаций, чья деятельность разрешена во время карантина.

По данным пресс-службы Краснодарского краевого суда, в период действия ограничительных мер на территории региона в суды поступило более 3200 дел о подобных административных правонарушениях. Свыше двух тысяч из них рассмотрено, приостановлена деятельность 108 предприятий, наказание в виде административного штрафа назначено по 1715 делам (его минимальная сумма - 15 тысяч рублей). По 133 делам этой категории суды прекратили производство. После внесения изменений в законодательство штрафовать за нарушение режима самоизоляции стали по более "мягкой" статье. С 14 апреля суды региона проверили обоснованность 329 таких протоколов. Всего два из них были отменены. В остальных случаях назначенные штрафы в размере одной тысячи рублей были признаны законными.

И это тоже объяснимо. Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю, при подозрении у пациента COVID-19 необходимо обеспечить его незамедлительный перевод в инфекционный стационар для проведения комплекса противоэпидемиологических мероприятий. Отказ от добровольной госпитализации также служит основанием для обращения в суд.

В период действия ограничительных мероприятий по коронавирусу в Динской, Выселковский, Кореновский и Туапсинский районные суды, а также Туапсинский горсуд поступило 13 дел по административным искам Роспотребнадзора. Их фигурантами стали 15 человек, которых в связи с обнаружением РНК 2019-nCoV обязывали лечь в больницу. Пятеро дали согласие на госпитализацию до судебного заседания, остальные были подвернуты госпитализации в принудительном порядке.

Сейчас территорию населенных пунктов патрулируют 1177 мобильных отрядов самоконтроля (МОС). К этой работе привлечено 6508 полицейских, сотрудников органов местного самоуправления, Росгвардии, казаков и общественников. Однако количество не всегда подразумевает качество. Соцсети полны видео: люди гуляют на улицах, отдыхают на берегах рек. "Если уровень самоизоляции не растет, а количество отрядов растет, такая работа не нужна", - заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Он поставил задачу главам муниципалитетов - к следующему заседанию оперативного штаба представить реальное соотношение количества отрядов и качества самоизоляции.

Мнение

Мария Пирогова, официальный представитель Краснодарского краевого суда:

- Судьи со всей внимательностью и тщательностью подходят к вопросам квалификации допущенных нарушений, принимают решения исходя из конкретных обстоятельств. Дифференцированный подход применяется и при назначении наказаний: учитывается наличие исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личность и имущественное положение привлекаемого к административной ответственности лица. Однако важно помнить, что возможность введения ограничительных мер (карантина) предусмотрена федеральным законом и нарушение установленных норм влечет серьезную ответственность.

Учатся на ошибках

В то же время выяснилось, что отвечающие за организацию режима должностные лица тоже допускали просчеты. Граждане возмущались километровыми пробками из-за заградпостов на въезде в Краснодар и такими же очередями возле муниципалитетов за получением бумажных спецпропусков. Большинство недочетов уже устранены, поэтому судам приходится значительно реже поправлять полицейских и чиновников. По мнению кубанского политолога Геннадия Подлесного, единственное, чем можно оправдать массу промахов последних, - это относительная молодость сотрудников администраций. "Многие из них выросли в тепличных условиях и не смогли правильно оценить ситуацию в критическую минуту, - констатирует политолог. - Самое главное сейчас для них - учиться на тех ошибках, которые были сделаны".

Санитаркам на бахилы

Одна из руководителей кубанского минздрава в ходе телеконференции с главами больниц на днях отчитала их за отсутствие бахил и предложила самим... сшить "две тряпочки". При этом чиновница призналась, что бахил и других принадлежностей не хватает во многих клиниках. Разразившийся после появления видео в Сети скандал вызвал большой резонанс. Начальнице напомнили, что обеспечение медучреждений бахилами, вообще-то, является обязанностью местных властей. И посоветовали переквалифицироваться в швеи, если не может справиться со своими обязанностями.

Реакция последовала незамедлительно: губернатор края распорядился направить на приобретение средств защиты для медиков и поддержку малоимущих деньги, полученные от штрафов за нарушение режима самоизоляции. Речь идет о достаточно внушительных суммах. Всего с начала действия режима карантина в крае наказание в виде штрафов получили свыше двух тысяч юридических и физических лиц. Граждане за нарушение правил самоизоляции получают предупреждение или штраф в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей. Должностным лицам за первое нарушение грозит штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, за последующее - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Юридическому лицу могут выписать протокол об административном правонарушении и взыскать штраф на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.